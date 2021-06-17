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Мать арестованного в Минске Дудникова рассказала о его состоянии
Мать арестованного в Минске Дудникова рассказала о его состоянии - РИА Новости, 17.06.2021
Мать арестованного в Минске Дудникова рассказала о его состоянии
Юлия Дудникова, мать россиянина Егора Дудникова, арестованного в Минске по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:52
2021-06-17T15:12
егор дудников
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Юлия Дудникова, мать россиянина Егора Дудникова, арестованного в Минске по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила, что ее сын плохо себя чувствует – у него панические атаки и болит голова из-за разбитого при задержании зуба, просит вызвать врача, но, по ее словам, реакции на просьбы нет.По словам женщины, он уже неоднократно обращался за медицинской помощью. "Он уже неоднократно пишет, чтобы ему вызвали врача, но никто не реагирует", - отметила она.Помимо этого, по ее словам, "холодная вода вместо горячей, плохое питание, постоянные угрозы, прессинг, что он не выйдет отсюда". "Через него его девушке, а она в Минске, угрожают, что если он будет себя не так вести, то и за ней придут. Не доставляют письма от близких", - рассказала мать Дудникова.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
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егор дудников, минск, белоруссия, в мире
Мать арестованного в Минске Дудникова рассказала о его состоянии
14:52 17.06.2021 (обновлено: 15:12 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр Минской исправительной колонии
Охранный периметр Минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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Мать арестованного в Минске Дудникова рассказала о его состоянии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Юлия Дудникова, мать россиянина Егора Дудникова, арестованного в Минске по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила, что ее сын плохо себя чувствует – у него панические атаки и болит голова из-за разбитого при задержании зуба, просит вызвать врача, но, по ее словам, реакции на просьбы нет.

"Дело обстоит очень печально. Он очень просит, чтобы к нему вызвали врача, потому что он себя очень плохо чувствует. Помимо панических атак очень сильно болит голова, болит разбитый зуб. Когда его задерживали, его сильно избили, вот зуб разбит у него", - сказала она РИА Новости.

По словам женщины, он уже неоднократно обращался за медицинской помощью. "Он уже неоднократно пишет, чтобы ему вызвали врача, но никто не реагирует", - отметила она.
Помимо этого, по ее словам, "холодная вода вместо горячей, плохое питание, постоянные угрозы, прессинг, что он не выйдет отсюда". "Через него его девушке, а она в Минске, угрожают, что если он будет себя не так вести, то и за ней придут. Не доставляют письма от близких", - рассказала мать Дудникова.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 11:36
Суд не удовлетворил жалобу на задержание Дудникова
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
 
Егор ДудниковМинскБелоруссияВ мире
 
 
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