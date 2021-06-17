Мать арестованного в Минске Дудникова рассказала о его состоянии
14:52 17.06.2021 (обновлено: 15:12 17.06.2021)
Мать арестованного в Минске Дудникова рассказала о его состоянии
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Юлия Дудникова, мать россиянина Егора Дудникова, арестованного в Минске по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила, что ее сын плохо себя чувствует – у него панические атаки и болит голова из-за разбитого при задержании зуба, просит вызвать врача, но, по ее словам, реакции на просьбы нет.
"Дело обстоит очень печально. Он очень просит, чтобы к нему вызвали врача, потому что он себя очень плохо чувствует. Помимо панических атак очень сильно болит голова, болит разбитый зуб. Когда его задерживали, его сильно избили, вот зуб разбит у него", - сказала она РИА Новости.
По словам женщины, он уже неоднократно обращался за медицинской помощью. "Он уже неоднократно пишет, чтобы ему вызвали врача, но никто не реагирует", - отметила она.
Помимо этого, по ее словам, "холодная вода вместо горячей, плохое питание, постоянные угрозы, прессинг, что он не выйдет отсюда". "Через него его девушке, а она в Минске, угрожают, что если он будет себя не так вести, то и за ней придут. Не доставляют письма от близких", - рассказала мать Дудникова.
8 июня, 11:36Суд не удовлетворил жалобу на задержание Дудникова
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.