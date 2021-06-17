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В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком
В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 17.06.2021
В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком
Шестилетний ребенок погиб, а его мать попала в больницу после столкновения легковушки с грузовиком в Волгограде, СУСКР по Волгоградской области начал проверку,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:29
2021-06-17T19:29
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Шестилетний ребенок погиб, а его мать попала в больницу после столкновения легковушки с грузовиком в Волгограде, СУСКР по Волгоградской области начал проверку, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.По информации СК, в четверг около 9.00 мск в Волгограде легковой автомобиль, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, при развороте не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП, отмечает ведомство, погиб ее 6-летний сын, сидевший в детском автокресле на переднем пассажирском сидении."Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком
19:29 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Шестилетний ребенок погиб, а его мать попала в больницу после столкновения легковушки с грузовиком в Волгограде, СУСКР по Волгоградской области начал проверку, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
По информации СК, в четверг около 9.00 мск в Волгограде легковой автомобиль, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, при развороте не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП, отмечает ведомство, погиб ее 6-летний сын, сидевший в детском автокресле на переднем пассажирском сидении.
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
 
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