https://ria.ru/20210617/dtp-1737474511.html

В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком

В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 17.06.2021

В Волгограде шестилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком

Шестилетний ребенок погиб, а его мать попала в больницу после столкновения легковушки с грузовиком в Волгограде, СУСКР по Волгоградской области начал проверку,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:29

2021-06-17T19:29

2021-06-17T19:29

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Шестилетний ребенок погиб, а его мать попала в больницу после столкновения легковушки с грузовиком в Волгограде, СУСКР по Волгоградской области начал проверку, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.По информации СК, в четверг около 9.00 мск в Волгограде легковой автомобиль, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, при развороте не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП, отмечает ведомство, погиб ее 6-летний сын, сидевший в детском автокресле на переднем пассажирском сидении."Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20210613/kater-1736849454.html

волгоград

волгоградская область

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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия