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СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии - РИА Новости, 17.06.2021
СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
Внедорожник Land Rover британских вооруженных сил врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с прицепом и вылетел в кювет, три человека доставлены в больницу, РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:54
2021-06-17T16:54
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Внедорожник Land Rover британских вооруженных сил врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с прицепом и вылетел в кювет, три человека доставлены в больницу, сообщил в четверг портал эстонского телерадиовещания ERR.По данным портала, авария произошла в Ярваском уезде на шоссе Пярну - Раквере - Сымеру."Двигавшийся в сторону Раквере внедорожник Land Rover британских вооруженных сил выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с прицепом. В результате столкновения Land Rover, несколько раз перевернувшись, вылетел в кювет. В ДТП пострадали оба водителя, а также находившийся во внедорожнике пассажир, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.
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пярну, нато, дания, эстония, латвия, в мире
СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:54 17.06.2021
 
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin

ERR: внедорожник Land Rover британских вооруженных сил попал в ДТП в Эстонии

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Внедорожник Land Rover британских вооруженных сил врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с прицепом и вылетел в кювет, три человека доставлены в больницу, сообщил в четверг портал эстонского телерадиовещания ERR.
По данным портала, авария произошла в Ярваском уезде на шоссе Пярну - Раквере - Сымеру.
"Двигавшийся в сторону Раквере внедорожник Land Rover британских вооруженных сил выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с прицепом. В результате столкновения Land Rover, несколько раз перевернувшись, вылетел в кювет. В ДТП пострадали оба водителя, а также находившийся во внедорожнике пассажир, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.
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