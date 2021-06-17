https://ria.ru/20210617/dozhdi-1737344118.html

В Керчи выпало полторы месячные нормы осадков

В Керчи выпало полторы месячные нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2021

В Керчи выпало полторы месячные нормы осадков

На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, сообщили РИА Новости в региональных... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:08

2021-06-17T09:08

2021-06-17T14:18

подтопление на востоке крыма

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, сообщили РИА Новости в региональных гидрометцентре и МЧС.Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер."За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) — 73 миллиметра", — рассказали в гидрометцентре. Июньская норма здесь составляет 48 миллиметров.В крымском селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью из-за сильного ливня, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС Крыма. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе десять детей.Село уже было подтоплено 7 июня. Там проживают 3008 человек, в том числе 654 ребенка. На место выехала аэромобильная группировка для оказания помощи населению, подготовлены пункты временного размещения.Глава республики Сергей Аксенов провел совещание в МЧС, а после отправился в Ленинский район.

https://ria.ru/20210617/pogoda-1737328522.html

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество