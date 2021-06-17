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В Керчи выпало полторы месячные нормы осадков
В Керчи выпало полторы месячные нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2021
В Керчи выпало полторы месячные нормы осадков
На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, сообщили РИА Новости в региональных... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:08
2021-06-17T14:18
подтопление на востоке крыма
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, сообщили РИА Новости в региональных гидрометцентре и МЧС.Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер."За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) — 73 миллиметра", — рассказали в гидрометцентре. Июньская норма здесь составляет 48 миллиметров.В крымском селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью из-за сильного ливня, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС Крыма. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе десять детей.Село уже было подтоплено 7 июня. Там проживают 3008 человек, в том числе 654 ребенка. На место выехала аэромобильная группировка для оказания помощи населению, подготовлены пункты временного размещения.Глава республики Сергей Аксенов провел совещание в МЧС, а после отправился в Ленинский район.
https://ria.ru/20210617/pogoda-1737328522.html
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подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество
В Керчи выпало полторы месячные нормы осадков
09:08 17.06.2021 (обновлено: 14:18 17.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымПоследствия осадков в селе Приозерное, Крым
Последствия осадков в селе Приозерное, Крым - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым

Полторы месячные нормы осадков выпало в результате сильных ливней на востоке Крыма

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, сообщили РИА Новости в региональных гидрометцентре и МЧС.
Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер.
"За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) — 73 миллиметра", — рассказали в гидрометцентре.
Июньская норма здесь составляет 48 миллиметров.
В крымском селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью из-за сильного ливня, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС Крыма. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе десять детей.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращается ливень. В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращается ливень. В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону.
Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11
Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРазмытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону.
Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11
Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРаботник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону.
Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11
Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращается ливень. В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11
Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11
Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11
Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Село уже было подтоплено 7 июня. Там проживают 3008 человек, в том числе 654 ребенка. На место выехала аэромобильная группировка для оказания помощи населению, подготовлены пункты временного размещения.
Глава республики Сергей Аксенов провел совещание в МЧС, а после отправился в Ленинский район.
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