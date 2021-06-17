https://ria.ru/20210617/dostup-1737364693.html

Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам - РИА Новости, 17.06.2021

Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:35

2021-06-17T11:35

2021-06-17T12:40

россия

госдума рф

александр хинштейн

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы поддержали законопроект о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам.Порядок формирования перечня таких интернет-ресурсов и критерии их отбора устанавливается правительством.Ко второму чтению профильный комитет одобрил поправки, которые включат в этот список сайты госорганов и органов местного самоуправления, страницы государственных внебюджетных фондов и портал госуслуг. Помимо этого, документ устанавливает, что собственниками или иными владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.По другой поправке, оператор связи должен будет прекратить оказание услуг в случаях, если нет информации об инициировании соединения абонентом, в том числе для отправки короткого текстового сообщения, если с сети связи иностранного оператора соединение сопровождается нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации, а также если у оператора связи, участвующего в установлении соединения, нет информации об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента.По словам депутата Александра Хинштейна, это позволит помешать зарубежным пользователям подменных российских номеров. "При этом, конечно, эта норма не касается наших сограждан, которые пользуются сотовыми телефонами (за пределами России — Прим. ред.)", - отметил он.Инициатором проекта "Доступный интернет", который предполагает бесплатное использование по всей территории страны социально значимых отечественных сервисов, стал Владимир Путин. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. Список ресурсов с бесплатным доступом содержит 371 пункт. В ведомстве также заявляли, что эксперимент могут продлить.

https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595802725.html

https://ria.ru/20210617/gosduma-1737365206.html

https://ria.ru/20200409/1569815779.html

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россия, госдума рф, александр хинштейн, владимир путин, общество