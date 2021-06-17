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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210617/diesel-1737241759.html
Вин Дизель намекнул, что появится в сиквелах "Аватара"
Вин Дизель намекнул, что появится в сиквелах "Аватара" - РИА Новости, 17.06.2021
Вин Дизель намекнул, что появится в сиквелах "Аватара"
Американский актер Вин Дизель в беседе с Джошем Горовицем, репортером с MTV, намекнул на то, что, возможно, появится в сиквелах блокбастера "Аватар", над... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:57
2021-06-17T02:57
зои салдана
джеймс кэмерон
культура
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский актер Вин Дизель в беседе с Джошем Горовицем, репортером с MTV, намекнул на то, что, возможно, появится в сиквелах блокбастера "Аватар", над которыми работает Джеймс Кэмерон. В издании ScreenCrush напоминают, что поклонники и СМИ уже много лет подозревают, что звезда франшизы "Форсаж" сыграет одну из ключевых ролей в продолжении одного из самых кассовых фильмов в истории кинематографа. Теперь же Горовиц напрямую спросил Дизеля, ждать ли его в сиквелах "Аватара". На это актер широко улыбнулся и ответил журналисту: "Мы встречались с ним (имея в виду Кэмерона), но еще не снимали". Репортер сразу сделал акцент на слове "еще" и снова задал вопрос: "Так появится ли Вин Дизель в сиквелах "Аватара"?Дизель не раскрыл, кого именно сыграет и в каком фильме. Премьера блокбастера "Аватар 2" запланирована на декабрь 2022 года, а "Аватара 3" на 2024 год. Ожидается, что большая часть действия в нем будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
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зои салдана, джеймс кэмерон, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)

Вин Дизель намекнул, что появится в сиквелах "Аватара"

02:57 17.06.2021
 
© AP Photo / Invision/ Rich FuryАктер Вин Дизель
Актер Вин Дизель - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Invision/ Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский актер Вин Дизель в беседе с Джошем Горовицем, репортером с MTV, намекнул на то, что, возможно, появится в сиквелах блокбастера "Аватар", над которыми работает Джеймс Кэмерон.
В издании ScreenCrush напоминают, что поклонники и СМИ уже много лет подозревают, что звезда франшизы "Форсаж" сыграет одну из ключевых ролей в продолжении одного из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.
Теперь же Горовиц напрямую спросил Дизеля, ждать ли его в сиквелах "Аватара". На это актер широко улыбнулся и ответил журналисту: "Мы встречались с ним (имея в виду Кэмерона), но еще не снимали".
Репортер сразу сделал акцент на слове "еще" и снова задал вопрос: "Так появится ли Вин Дизель в сиквелах "Аватара"?

"Я люблю Джеймса Кэмерона и этот проект. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы будем работать вместе", — прокомментировал актер.

Дизель не раскрыл, кого именно сыграет и в каком фильме.
Премьера блокбастера "Аватар 2" запланирована на декабрь 2022 года, а "Аватара 3" на 2024 год.
Ожидается, что большая часть действия в нем будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
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