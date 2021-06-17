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В МИД обвинили Киев в уклонении от диалога с ДНР и ЛНР

В МИД обвинили Киев в уклонении от диалога с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.06.2021

В МИД обвинили Киев в уклонении от диалога с ДНР и ЛНР

Киев последовательно тормозит работу контактной группы, уклоняясь от прямого диалога с ДНР и ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:55

2021-06-17T17:55

2021-06-17T17:55

ситуация в днр и лнр

мария захарова

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Киев последовательно тормозит работу контактной группы, уклоняясь от прямого диалога с ДНР и ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вновь безрезультатно завершилось 9 июня очередное заседание контактной группы. Киев последовательно тормозит ее работу, всячески уклоняясь от прямого диалога с Донецком и Луганском", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Она отметила, что введенное в действие указом президента Владимира Зеленского решение СНБО Украины "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях" прямо противоречит минским соглашениям."Там не только нет упоминаний об особом статусе Донбасса, но фактически предлагаются люстрация, "зачистка" региона от русскоязычных граждан, а вместо амнистии – бессрочные дела против ополченцев в международных судах", - добавила Захарова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736350989.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире