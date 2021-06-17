https://ria.ru/20210617/derzhava-1737391903.html

"Путин остается Путиным". Японцы признали Россию великой державой

"Путин остается Путиным". Японцы признали Россию великой державой - РИА Новости, 17.06.2021

"Путин остается Путиным". Японцы признали Россию великой державой

Читатели NHK с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:38

2021-06-17T13:38

2021-06-17T16:49

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737247644_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_ca605f6f7907e9bfa16667a78a722d74.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели NHK с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей. Как отметил пользователь под ником yos, японцы не поддерживают противостояние России и США и выступают за налаживание отношений взаимного доверия между странами."Я считаю главным позитивным результатом саммита в Женеве договоренность о продолжении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями", — отметил frm.geneva, назвав это "прорывом".Некоторые комментаторы отметили пунктуальность российского лидера.По мнению читателя под ником h13, главный смысл заключается в возможности продолжения начатого между главами двух государств диалога.В свою очередь, пользователь под ником kay подчеркнул, что "Путин остается Путиным".Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/1737390187.html

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, политика