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"Путин остается Путиным". Японцы признали Россию великой державой
"Путин остается Путиным". Японцы признали Россию великой державой - РИА Новости, 17.06.2021
"Путин остается Путиным". Японцы признали Россию великой державой
Читатели NHK с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:38
2021-06-17T13:38
2021-06-17T16:49
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели NHK с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей. Как отметил пользователь под ником yos, японцы не поддерживают противостояние России и США и выступают за налаживание отношений взаимного доверия между странами."Я считаю главным позитивным результатом саммита в Женеве договоренность о продолжении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями", — отметил frm.geneva, назвав это "прорывом".Некоторые комментаторы отметили пунктуальность российского лидера.По мнению читателя под ником h13, главный смысл заключается в возможности продолжения начатого между главами двух государств диалога.В свою очередь, пользователь под ником kay подчеркнул, что "Путин остается Путиным".Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, джо байден, владимир путин, сша, политика
"Путин остается Путиным". Японцы признали Россию великой державой
13:38 17.06.2021 (обновлено: 16:49 17.06.2021)
Японцы признали Россию великой державой
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Читатели NHK
с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Владимира Путина
и Джо Байдена
, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей.
Как отметил пользователь под ником yos, японцы не поддерживают противостояние России и США
и выступают за налаживание отношений взаимного доверия между странами.
"Каждая сторона вольна соблюдать свои интересы. Но общение по принципу "ты этого не можешь говорить, замолчи!" и так далее недопустимо!" — считает он.
"Я считаю главным позитивным результатом саммита в Женеве договоренность о продолжении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями", — отметил frm.geneva, назвав это "прорывом".
Некоторые комментаторы отметили пунктуальность российского лидера.
"Кстати, Путин прибыл на саммит точно по расписанию", — написал edu.
По мнению читателя под ником h13, главный смысл заключается в возможности продолжения начатого между главами двух государств диалога.
В свою очередь, пользователь под ником kay подчеркнул, что "Путин остается Путиным".
"Фактически он добился того, что США признали Россию великой державой!"— заключил он.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>