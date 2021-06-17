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Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики - РИА Новости, 17.06.2021
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:15
2021-06-17T15:31
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики.В четверг он по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава ФНС Даниил Егоров. Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации."Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом - это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить", - заявил Путин.Руководитель ФНС заверил его, что такая работа продолжится.
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россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, владимир путин
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики
15:15 17.06.2021 (обновлено: 15:31 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики.
В четверг он по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава ФНС Даниил Егоров. Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации.
"Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом - это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить", - заявил Путин.
Руководитель ФНС заверил его, что такая работа продолжится.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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РоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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