https://ria.ru/20210617/deofshorizatsiya-1737411229.html

Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики

Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики - РИА Новости, 17.06.2021

Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:15

2021-06-17T15:15

2021-06-17T15:31

россия

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики.В четверг он по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава ФНС Даниил Егоров. Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации."Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом - это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить", - заявил Путин.Руководитель ФНС заверил его, что такая работа продолжится.

https://ria.ru/20210209/ofshor-1596681642.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, владимир путин