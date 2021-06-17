https://ria.ru/20210617/deofshorizatsiya-1737411229.html
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики - РИА Новости, 17.06.2021
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:15
2021-06-17T15:15
2021-06-17T15:31
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать курс на деофшоризацию российской экономики.В четверг он по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава ФНС Даниил Егоров. Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации."Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом - это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить", - заявил Путин.Руководитель ФНС заверил его, что такая работа продолжится.
https://ria.ru/20210209/ofshor-1596681642.html
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россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, владимир путин
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики
15:15 17.06.2021 (обновлено: 15:31 17.06.2021)
Путин призвал продолжать курс на деофшоризацию российской экономики