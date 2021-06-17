https://ria.ru/20210617/demokraty-1737333053.html

В США оценили возможные препятствия для отношений с Россией

В США оценили возможные препятствия для отношений с Россией - РИА Новости, 17.06.2021

В США оценили возможные препятствия для отношений с Россией

"Истерия" однопартийцев-демократов может помешать президенту США Джо Байдену наладить связи с Россией, сказал РИА Новости партнер юридической фирмы Marks &... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:05

2021-06-17T02:05

2021-06-17T04:00

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. "Истерия" однопартийцев-демократов может помешать президенту США Джо Байдену наладить связи с Россией, сказал РИА Новости партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году."Демократы годами занимались антироссийской истерией в попытке атаковать бывшего президента (Дональда – ред.) Трампа. Надеюсь, что эта истерия не заставит Байдена заниматься маневрами для политических выгод. Надеюсь, что, напротив, он попытается улучшить свой диалог с России для выгоды обеих стран", - заявил Маркс.Юрист, поддерживавший Трампа на выборах, считает, что некоторые заявления Байдена по итогам саммита не могут не вызывать иронию. "Например, он обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, хотя сам Байден, будучи вице-президентом, общался с тогдашним украинским президентом (Петром) Порошенко, о чем широко сообщалось в прессе. В этих разговорах он согласился помочь оказывать давление на определенную украинскую политическую партию, чтобы поддержать человека, которого Порошенко выбрал на пост премьер-министра", - сказал Маркс.По его словам, Байден выбрал "персональный" подход к Путину, изложил свои позиции и провел черту в вопросе, какое поведение России он считает приемлемым."Байден говорит, что, по его мнению, хорошие личные отношения помогут дискуссиям, хотя я сомневаюсь, что Путин именно так подходит к дипломатии. За его 20 лет на посту президента России американские и другие иностранные президенты приходили и уходили. Думаю, он (Путин - ред.) продолжит деловой подход вне зависимости от личностей", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

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LIVE: Пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве LIVE: Пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве 2021-06-17T02:05 true PT46M56S

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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сша, в мире