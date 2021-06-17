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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/demokraty-1737333053.html
В США оценили возможные препятствия для отношений с Россией
В США оценили возможные препятствия для отношений с Россией - РИА Новости, 17.06.2021
В США оценили возможные препятствия для отношений с Россией
"Истерия" однопартийцев-демократов может помешать президенту США Джо Байдену наладить связи с Россией, сказал РИА Новости партнер юридической фирмы Marks &... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:05
2021-06-17T04:00
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. "Истерия" однопартийцев-демократов может помешать президенту США Джо Байдену наладить связи с Россией, сказал РИА Новости партнер юридической фирмы Marks &amp; Sokolov, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году."Демократы годами занимались антироссийской истерией в попытке атаковать бывшего президента (Дональда – ред.) Трампа. Надеюсь, что эта истерия не заставит Байдена заниматься маневрами для политических выгод. Надеюсь, что, напротив, он попытается улучшить свой диалог с России для выгоды обеих стран", - заявил Маркс.Юрист, поддерживавший Трампа на выборах, считает, что некоторые заявления Байдена по итогам саммита не могут не вызывать иронию. "Например, он обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, хотя сам Байден, будучи вице-президентом, общался с тогдашним украинским президентом (Петром) Порошенко, о чем широко сообщалось в прессе. В этих разговорах он согласился помочь оказывать давление на определенную украинскую политическую партию, чтобы поддержать человека, которого Порошенко выбрал на пост премьер-министра", - сказал Маркс.По его словам, Байден выбрал "персональный" подход к Путину, изложил свои позиции и провел черту в вопросе, какое поведение России он считает приемлемым."Байден говорит, что, по его мнению, хорошие личные отношения помогут дискуссиям, хотя я сомневаюсь, что Путин именно так подходит к дипломатии. За его 20 лет на посту президента России американские и другие иностранные президенты приходили и уходили. Думаю, он (Путин - ред.) продолжит деловой подход вне зависимости от личностей", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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LIVE: Пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве
LIVE: Пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве
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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сша, в мире
В США оценили возможные препятствия для отношений с Россией
02:05 17.06.2021 (обновлено: 04:00 17.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Эксперт из США Брюс Маркс рассказал, что может помешать Байдену наладить отношения с Россией

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. "Истерия" однопартийцев-демократов может помешать президенту США Джо Байдену наладить связи с Россией, сказал РИА Новости партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
"Демократы годами занимались антироссийской истерией в попытке атаковать бывшего президента (Дональда – ред.) Трампа. Надеюсь, что эта истерия не заставит Байдена заниматься маневрами для политических выгод. Надеюсь, что, напротив, он попытается улучшить свой диалог с России для выгоды обеих стран", - заявил Маркс.
Юрист, поддерживавший Трампа на выборах, считает, что некоторые заявления Байдена по итогам саммита не могут не вызывать иронию. "Например, он обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, хотя сам Байден, будучи вице-президентом, общался с тогдашним украинским президентом (Петром) Порошенко, о чем широко сообщалось в прессе. В этих разговорах он согласился помочь оказывать давление на определенную украинскую политическую партию, чтобы поддержать человека, которого Порошенко выбрал на пост премьер-министра", - сказал Маркс.
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По его словам, Байден выбрал "персональный" подход к Путину, изложил свои позиции и провел черту в вопросе, какое поведение России он считает приемлемым.
"Байден говорит, что, по его мнению, хорошие личные отношения помогут дискуссиям, хотя я сомневаюсь, что Путин именно так подходит к дипломатии. За его 20 лет на посту президента России американские и другие иностранные президенты приходили и уходили. Думаю, он (Путин - ред.) продолжит деловой подход вне зависимости от личностей", - добавил эксперт.
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