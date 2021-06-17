https://ria.ru/20210617/degtyarev-1737444209.html
Путин пожелал Дегтяреву удачи в избирательной кампании
Путин пожелал Дегтяреву удачи в избирательной кампании - РИА Новости, 18.06.2021
Путин пожелал Дегтяреву удачи в избирательной кампании
Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-17T17:38
2021-06-17T17:38
2021-06-18T00:12
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он будет агитировать результатами своей работы на посту."Исхожу из того, что вы прямо результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам, и хочу пожелать вам успехов", - добавил он во время встречи с Дегтяревым в режиме видеоконференции.По его мнению, тот за недолгое время работы в крае вошел в курс всех основных проблем, он "в материале" и работает достаточно энергично. Врио главы региона поблагодарил Путина за поддержку.Михаил Дегтярев заявил Владимиру Путину, что чувствует большую ответственность за начатые дела и намеченные проекты в регионе и готов продолжать работу в интересах жителей."Удачи вам", - ответил Путин.Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев является временно исполняющим обязанности главы региона с 20 июля 2020 года. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.Путин также попросил врио главы Хабаровского края продолжать заниматься вопросами занятости населения и расселения аварийного жилья."На что хотел бы обратить ваше внимание. Есть положительные тенденции, они очевидны, имею в виду увеличение объемов строительства, это хороший показатель. И уровень безработицы у вас ниже, чем в среднем по стране. И эта тенденция, она имеет место к дальнейшему улучшению. И на сегодняшний день с 1 января по 1 июня показатель роста занятости у вас хороший, и я бы хотел, чтобы вы и дальше обращали внимание на эту сторону дела, на эту часть вашей работы", - сказал Путин в ходе встречи с Дегтяревым в режиме видеоконференции.Президент обратил внимание и на аварийный жилищный фонд, отметив, что он ниже среднероссийского уровня."Но тем не менее, он еще есть. И конечно, нужно не забывать про тех людей, которые живут в, прямо скажем, в ненадлежащих условиях", - отметил Путин.Президент поинтересовался, как обстоят в регионе дела с местами в детских садах. Дегтярев доложил, что в этом году запланирован ввод четырех детских садов, закладываются стройки еще пяти. Он заверил, что все стройки находятся на личном контроле."Надо только, чтобы эти планы реализовывались, осуществлялись. Держите это, пожалуйста, на контроле постоянно", - сказал Путин.
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Путин пожелал успехов Дегтяреву
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
2021-06-17T17:38
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РИА Новости
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михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, политика
Путин пожелал Дегтяреву удачи в избирательной кампании
17:38 17.06.2021 (обновлено: 00:12 18.06.2021)
Путин пожелал врио хабаровского губернатора Михаилу Дегтяреву удачи в избирательной кампании
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пожелал врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву
удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он будет агитировать результатами своей работы на посту.
"Знаю, что у вас впереди еще и предвыборная кампания, которой вы еще напрямую, что называется, не занимались. Но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам, а вы прямое сегодня имеете к этому отношение", - сказал Путин в четверг на встрече с врио главы региона.
"Исхожу из того, что вы прямо результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам, и хочу пожелать вам успехов", - добавил он во время встречи с Дегтяревым в режиме видеоконференции.
По его мнению, тот за недолгое время работы в крае вошел в курс всех основных проблем, он "в материале" и работает достаточно энергично. Врио главы региона поблагодарил Путина за поддержку.
Михаил Дегтярев заявил Владимиру Путину, что чувствует большую ответственность за начатые дела и намеченные проекты в регионе и готов продолжать работу в интересах жителей.
"Чувствую ответственность большую и за начатые дела, и за намеченные проекты. Многое нужно сделать в ближайшие годы. Если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу в интересах людей, в интересах жителей Хабаровского края. Спасибо вам большое", - сказал Дегтярев.
"Удачи вам", - ответил Путин.
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев является временно исполняющим обязанности главы региона с 20 июля 2020 года. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске
несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.
Путин также попросил врио главы Хабаровского края продолжать заниматься вопросами занятости населения и расселения аварийного жилья.
"На что хотел бы обратить ваше внимание. Есть положительные тенденции, они очевидны, имею в виду увеличение объемов строительства, это хороший показатель. И уровень безработицы у вас ниже, чем в среднем по стране. И эта тенденция, она имеет место к дальнейшему улучшению. И на сегодняшний день с 1 января по 1 июня показатель роста занятости у вас хороший, и я бы хотел, чтобы вы и дальше обращали внимание на эту сторону дела, на эту часть вашей работы", - сказал Путин в ходе встречи с Дегтяревым в режиме видеоконференции.
Президент обратил внимание и на аварийный жилищный фонд, отметив, что он ниже среднероссийского уровня.
"Но тем не менее, он еще есть. И конечно, нужно не забывать про тех людей, которые живут в, прямо скажем, в ненадлежащих условиях", - отметил Путин.
Президент поинтересовался, как обстоят в регионе дела с местами в детских садах. Дегтярев доложил, что в этом году запланирован ввод четырех детских садов, закладываются стройки еще пяти. Он заверил, что все стройки находятся на личном контроле.
"Надо только, чтобы эти планы реализовывались, осуществлялись. Держите это, пожалуйста, на контроле постоянно", - сказал Путин.