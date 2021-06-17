Власти объяснили "задержку" главы Челябинска в ОАЭ за счет бюджета
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Власти заявили, что мэр Челябинска "задержалась" в ОАЭ из-за необходимости изоляции по прибытии
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Власти Челябинска объяснили пребывание в ОАЭ главы города Натальи Котовой сверх дней, отведенных на обучение, необходимостью изоляции по прибытии за границу, сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным местного портала 74.ru, Котова и два ее заместителя, а также министр экономического развития региона Наталья Лугачева с 31 мая по 4 июня находились в ОАЭ, где проходили обучение по программе эффективного градостроительства. Уточняется, что программа обучения финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ. Также на портале разместили документы – акты выполненных работ турфирмой, где оплаченные даты нахождения чиновников в ОАЭ (в том числе покупка авиабилетов) были другие – с 29 мая по 5 июня. Прокуратура Челябинской области организовала проверку.
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"Необходимость прибыть за сутки до начала учебы была продиктована действующими на территории ОАЭ требованиями и ограничениями, связанными с распространением COVID-19. Так, по прилету необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов", - говорится в сообщении.
Учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу из Челябинска в Екатеринбург, на прохождение всех видов необходимых процедур в аэропорту вылета и по прилету, в связи с необходимостью прибыть в ОАЭ не позднее 09.00 30 мая 2021 года (для прохождения ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции), командировка главы города и её заместителя началась 29 мая, уточняется в сообщении.
Учебная программа завершилась вечером 4 июня, поясняет пресс-служба. "На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14.25 5 июня (по данным туроператора)", - добавляется в сообщении.