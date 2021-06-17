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https://ria.ru/20210617/chelyabinsk-1737384267.html
Власти объяснили "задержку" главы Челябинска в ОАЭ за счет бюджета
Власти объяснили "задержку" главы Челябинска в ОАЭ за счет бюджета - РИА Новости, 17.06.2021
Власти объяснили "задержку" главы Челябинска в ОАЭ за счет бюджета
Власти Челябинска объяснили пребывание в ОАЭ главы города Натальи Котовой сверх дней, отведенных на обучение, необходимостью изоляции по прибытии за границу,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:03
2021-06-17T13:03
россия
наталья котова
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Власти Челябинска объяснили пребывание в ОАЭ главы города Натальи Котовой сверх дней, отведенных на обучение, необходимостью изоляции по прибытии за границу, сообщила пресс-служба горадминистрации.По данным местного портала 74.ru, Котова и два ее заместителя, а также министр экономического развития региона Наталья Лугачева с 31 мая по 4 июня находились в ОАЭ, где проходили обучение по программе эффективного градостроительства. Уточняется, что программа обучения финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ. Также на портале разместили документы – акты выполненных работ турфирмой, где оплаченные даты нахождения чиновников в ОАЭ (в том числе покупка авиабилетов) были другие – с 29 мая по 5 июня. Прокуратура Челябинской области организовала проверку."Необходимость прибыть за сутки до начала учебы была продиктована действующими на территории ОАЭ требованиями и ограничениями, связанными с распространением COVID-19. Так, по прилету необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов", - говорится в сообщении.Учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу из Челябинска в Екатеринбург, на прохождение всех видов необходимых процедур в аэропорту вылета и по прилету, в связи с необходимостью прибыть в ОАЭ не позднее 09.00 30 мая 2021 года (для прохождения ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции), командировка главы города и её заместителя началась 29 мая, уточняется в сообщении.Учебная программа завершилась вечером 4 июня, поясняет пресс-служба. "На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14.25 5 июня (по данным туроператора)", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201230/zarplata-1591550508.html
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россия, наталья котова, челябинск, челябинская область, происшествия
Власти объяснили "задержку" главы Челябинска в ОАЭ за счет бюджета
13:03 17.06.2021
 
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Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Власти заявили, что мэр Челябинска "задержалась" в ОАЭ из-за необходимости изоляции по прибытии

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Власти Челябинска объяснили пребывание в ОАЭ главы города Натальи Котовой сверх дней, отведенных на обучение, необходимостью изоляции по прибытии за границу, сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным местного портала 74.ru, Котова и два ее заместителя, а также министр экономического развития региона Наталья Лугачева с 31 мая по 4 июня находились в ОАЭ, где проходили обучение по программе эффективного градостроительства. Уточняется, что программа обучения финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ. Также на портале разместили документы – акты выполненных работ турфирмой, где оплаченные даты нахождения чиновников в ОАЭ (в том числе покупка авиабилетов) были другие – с 29 мая по 5 июня. Прокуратура Челябинской области организовала проверку.
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"Необходимость прибыть за сутки до начала учебы была продиктована действующими на территории ОАЭ требованиями и ограничениями, связанными с распространением COVID-19. Так, по прилету необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов", - говорится в сообщении.
Учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу из Челябинска в Екатеринбург, на прохождение всех видов необходимых процедур в аэропорту вылета и по прилету, в связи с необходимостью прибыть в ОАЭ не позднее 09.00 30 мая 2021 года (для прохождения ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции), командировка главы города и её заместителя началась 29 мая, уточняется в сообщении.
Учебная программа завершилась вечером 4 июня, поясняет пресс-служба. "На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14.25 5 июня (по данным туроператора)", - добавляется в сообщении.
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