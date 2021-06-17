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Премьер Чехии призвал наладить новые отношения с Россией
Премьер Чехии призвал наладить новые отношения с Россией - РИА Новости, 17.06.2021
Премьер Чехии призвал наладить новые отношения с Россией
Чехия должна наладить новые отношения с РФ, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:19
2021-06-17T19:19
россия
андрей бабиш
мид чехии
чехия
в мире
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Чехия должна наладить новые отношения с РФ, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1".По его словам, в ближайшее время пройдут консультации с участием МИД и представителей всех партий в парламенте об отношениях с Россией."Господин (глава МИД Чехии Якуб) Кулганек сейчас организует такую встречу с оппозицией, позвал все парламентские партии и движения, чтобы узнать их мнение. Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия – суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать", - заявил Бабиш.Отвечая на вопрос, не должны ли Чехия и РФ по примеру недавней встречи глав США и России обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров с глазу на глаз, премьер заметил: "Несомненно".Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210609/dannost-1736243636.html
https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html
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россия, андрей бабиш, мид чехии, чехия, в мире
Премьер Чехии призвал наладить новые отношения с Россией
19:19 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия должна наладить новые отношения с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Чехия должна наладить новые отношения с РФ, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1".
По его словам, в ближайшее время пройдут консультации с участием МИД и представителей всех партий в парламенте об отношениях с Россией.
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"Господин (глава МИД Чехии Якуб) Кулганек сейчас организует такую встречу с оппозицией, позвал все парламентские партии и движения, чтобы узнать их мнение. Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия – суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать", - заявил Бабиш.
Отвечая на вопрос, не должны ли Чехия и РФ по примеру недавней встречи глав США и России обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров с глазу на глаз, премьер заметил: "Несомненно".
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РоссияАндрей БабишМИД ЧехииЧехияВ мире
 
 
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