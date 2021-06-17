https://ria.ru/20210617/blondo-1737256131.html

Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло

Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло - РИА Новости, 17.06.2021

Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло

Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T04:31

2021-06-17T04:31

2021-06-17T04:31

монте-карло (город)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в Instgram снимки с фотосессии для модного журнала L'Officiel. Фотосессия прошла в одном из самых дорогих отелей Монте-Карло. На одном из кадров 20-летняя модель появляется в облегающем вечернем платье лилового цвета с открытыми плечами, а на другом — в пышном наряде нежно-розового оттенка. Женственные образы очаровали подписчиков Тилан Блондо. За несколько часов ее фотографии набрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. "Великолепная", "Какая же ты хорошенькая", "Выглядишь как принцесса из сказки", — написали они.

https://ria.ru/20210409/scherzinger--1727430546.html

монте-карло (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монте-карло (город), стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес