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Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло
Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло - РИА Новости, 17.06.2021
Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло
Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:31
2021-06-17T04:31
2021-06-17T04:31
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в Instgram снимки с фотосессии для модного журнала L'Officiel. Фотосессия прошла в одном из самых дорогих отелей Монте-Карло. На одном из кадров 20-летняя модель появляется в облегающем вечернем платье лилового цвета с открытыми плечами, а на другом — в пышном наряде нежно-розового оттенка. Женственные образы очаровали подписчиков Тилан Блондо. За несколько часов ее фотографии набрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. "Великолепная", "Какая же ты хорошенькая", "Выглядишь как принцесса из сказки", — написали они.
https://ria.ru/20210409/scherzinger--1727430546.html
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монте-карло (город), стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в Instgram снимки с фотосессии для модного журнала L'Officiel.
"Было так весело сниматься в Монако. Спасибо замечательной команде L'Officiel", — написала Блондо.
Фотосессия прошла в одном из самых дорогих отелей Монте-Карло.
На одном из кадров 20-летняя модель появляется в облегающем вечернем платье лилового цвета с открытыми плечами, а на другом — в пышном наряде нежно-розового оттенка.
Женственные образы очаровали подписчиков Тилан Блондо. За несколько часов ее фотографии набрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. "Великолепная", "Какая же ты хорошенькая", "Выглядишь как принцесса из сказки", — написали они.