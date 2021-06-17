Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210617/blondo-1737256131.html
Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло
Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло - РИА Новости, 17.06.2021
Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло
Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:31
2021-06-17T04:31
монте-карло (город)
культура
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737259152_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_d69ccd9c64ca9c832aec58676eb4e13e.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в Instgram снимки с фотосессии для модного журнала L'Officiel. Фотосессия прошла в одном из самых дорогих отелей Монте-Карло. На одном из кадров 20-летняя модель появляется в облегающем вечернем платье лилового цвета с открытыми плечами, а на другом — в пышном наряде нежно-розового оттенка. Женственные образы очаровали подписчиков Тилан Блондо. За несколько часов ее фотографии набрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. "Великолепная", "Какая же ты хорошенькая", "Выглядишь как принцесса из сказки", — написали они.
https://ria.ru/20210409/scherzinger--1727430546.html
монте-карло (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737259152_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_32500c9beb9e32ac8f344c1fc5fda1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
монте-карло (город), стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес

Самая красивая девушка в мире очаровала Сеть снимками из Монте-Карло

04:31 17.06.2021
 
© AFP 2021 / Lucas BariouletФранцузская модель Тилан Блондо
Французская модель Тилан Блондо - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AFP 2021 / Lucas Barioulet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", опубликовала на своей странице в Instgram снимки с фотосессии для модного журнала L'Officiel.

"Было так весело сниматься в Монако. Спасибо замечательной команде L'Officiel", — написала Блондо.

Фотосессия прошла в одном из самых дорогих отелей Монте-Карло.
На одном из кадров 20-летняя модель появляется в облегающем вечернем платье лилового цвета с открытыми плечами, а на другом — в пышном наряде нежно-розового оттенка.
Женственные образы очаровали подписчиков Тилан Блондо. За несколько часов ее фотографии набрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. "Великолепная", "Какая же ты хорошенькая", "Выглядишь как принцесса из сказки", — написали они.
Певица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 06:42Шоубиз
"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом
 
КультураМонте-Карло (город)Стиль жизниНовости культурыШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Путин попросил Генпрокуратуру поплотнее работать с правозащитниками
15:56Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию
15:51Путин объяснил ошибки в заявлениях пресс-секретаря Байдена
15:47В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми
15:46Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной
15:45Глава Якутии предложил поощрять привившихся от COVID-19
15:43Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве
15:43Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США
15:40Путин поручил изучить идею США о налоге на международные корпорации
15:37Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве
15:36Путин рассказал о проблеме сдерживания гонки вооружений
15:34Европейские СМИ оценили саммит Путина и Байдена
15:33Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии
15:30Четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России
15:26Путин о киберсфере: "Важно объединить усилия с США, а не собачиться"
15:25Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19
15:25Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android
15:24Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы
15:22Путин заявил о готовности продолжения диалога с США
15:21Путин высказался об итогах встречи с Байденом
Лента новостейМолния