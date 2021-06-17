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Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне - РИА Новости, 17.06.2021
Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уровень безработицы в регионе снизился с 26% до 12,5% благодаря продуманным и слаженным мерам. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T06:54
2021-06-17T06:54
2021-06-17T06:54
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уровень безработицы в регионе снизился с 26% до 12,5% благодаря продуманным и слаженным мерам.В сентябре прошлого года Кадыров сообщал, что уровень безработицы в Чечне вырос на 17% и достиг 25% из-за пандемии коронавируса, также снизился объем платных услуг и оборот розничной торговли.Как отметил Кадыров в среду на заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, регион успешно преодолевает последствия пандемии, которая тяжело ударила по рынку труда, промышленности, АПК, предпринимательству и другим секторам.Кроме того, глава региона поручил проработать и довести до логического конца договорённости с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который обещал помочь в решении наиболее острых для республики проблем.
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россия, чеченская республика (чечня), михаил мишустин, рамзан кадыров, москва, общество
Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
Рамзан Кадыров отметил снижение уровня безработицы в Чечне