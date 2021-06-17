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На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90 - РИА Новости, 17.06.2021
На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
На Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, сообщает Defense Express. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T06:29
2021-06-17T12:39
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, сообщает Defense Express.На YouTube опубликованы кадры, на которых дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) "Орион", после чего уничтожает боевой танк Т-90.По замыслу разработчиков, ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны.Как сообщается, над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.В последнее время из Киева регулярно звучат угрозы в адрес Москвы применить новые украинские вооружения. Так, политический эксперт Тарас Загородний призвал россиян "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который разрабатывает Киев. По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное "ударить по центральной части России за семь-десять минут".В свою очередь, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявлял, что Киев не должен полагаться лишь на помощь со стороны НАТО, и призывал разработать собственные ракеты, "способные долететь до Урала". При этом военный не стал уточнять подробности создания "будущего вооружения".
https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596044390.html
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россия, т-90, youtube, украина, технологии, в мире
На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:29 17.06.2021 (обновлено: 12:39 17.06.2021)
 

На Украине представили концепт ударного беспилотника, способного "уничтожить" российский Т-90

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, сообщает Defense Express.
На YouTube опубликованы кадры, на которых дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) "Орион", после чего уничтожает боевой танк Т-90.
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По замыслу разработчиков, ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны.
Как сообщается, над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.
В последнее время из Киева регулярно звучат угрозы в адрес Москвы применить новые украинские вооружения. Так, политический эксперт Тарас Загородний призвал россиян "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который разрабатывает Киев. По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное "ударить по центральной части России за семь-десять минут".
В свою очередь, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявлял, что Киев не должен полагаться лишь на помощь со стороны НАТО, и призывал разработать собственные ракеты, "способные долететь до Урала". При этом военный не стал уточнять подробности создания "будущего вооружения".
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