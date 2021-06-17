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В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами
В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами - РИА Новости, 17.06.2021
В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами
В пресс-службе полиции Берлина РИА Новости сообщили о столкновениях силовиков с левыми радикалами. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:01
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германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. В пресс-службе полиции Берлина РИА Новости сообщили о столкновениях силовиков с левыми радикалами. "Более 20 коллег пострадали, они остаются на службе. Нападавшие применили пиротехнику и огнетушители", — заявили в ведомстве.Известно, что полиция пыталась выселить радикалов из заброшенного дома.Подобные стычки произошли и накануне, ранения получили более 60 силовиков, в протестах участвовали более 200 человек. Они подожгли самодельные баррикады и забрасывали полицию камнями с крыш соседних зданий. Одного человека задержали.
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германия, берлин (город), в мире
В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами
15:01 17.06.2021 (обновлено: 15:49 17.06.2021)
 
© REUTERS / Michele TantussiПолицейские во время акции левых радикалов, которые устроили баррикады в Берлине
Полицейские во время акции левых радикалов, которые устроили баррикады в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Michele Tantussi

В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с левыми радикалами

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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. В пресс-службе полиции Берлина РИА Новости сообщили о столкновениях силовиков с левыми радикалами.
"Более 20 коллег пострадали, они остаются на службе. Нападавшие применили пиротехнику и огнетушители", — заявили в ведомстве.
Известно, что полиция пыталась выселить радикалов из заброшенного дома.
Подобные стычки произошли и накануне, ранения получили более 60 силовиков, в протестах участвовали более 200 человек. Они подожгли самодельные баррикады и забрасывали полицию камнями с крыш соседних зданий. Одного человека задержали.
 
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