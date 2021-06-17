https://ria.ru/20210617/berlin-1737408687.html

В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами

В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами - РИА Новости, 17.06.2021

В Берлине более 20 полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами

В пресс-службе полиции Берлина РИА Новости сообщили о столкновениях силовиков с левыми радикалами. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:01

2021-06-17T15:01

2021-06-17T15:49

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берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. В пресс-службе полиции Берлина РИА Новости сообщили о столкновениях силовиков с левыми радикалами. "Более 20 коллег пострадали, они остаются на службе. Нападавшие применили пиротехнику и огнетушители", — заявили в ведомстве.Известно, что полиция пыталась выселить радикалов из заброшенного дома.Подобные стычки произошли и накануне, ранения получили более 60 силовиков, в протестах участвовали более 200 человек. Они подожгли самодельные баррикады и забрасывали полицию камнями с крыш соседних зданий. Одного человека задержали.

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире