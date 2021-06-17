https://ria.ru/20210617/bayden-1737480286.html

Байден открыто бросил вызов Путину по ряду вопросов, заявили в Белом доме

Байден открыто бросил вызов Путину по ряду вопросов, заявили в Белом доме - РИА Новости, 17.06.2021

Байден открыто бросил вызов Путину по ряду вопросов, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден в ходе первого зарубежного турне по странам Европы напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T20:04

2021-06-17T20:04

2021-06-17T21:03

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе первого зарубежного турне по странам Европы напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.США считают, что обрисовали России "ясные пределы" действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве, заявил Джейк Салливан."Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и четко обозначили для России пределы и свои возможности, на тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки (в киберпространстве) на объекты нашей критически важной инфраструктуры", - сказал Салливан на брифинге по итогам европейского турне Байдена.США по результатам встречи президентов двух стран видят потенциал сотрудничества с Россией по Сирии, добавили Джейк Салливан."У них была дискуссия по Сирии, особенно сосредоточенная на вопросах гуманитарного доступа. Президент Байден отметил, что есть миллионы голодных, нуждающихся людей на северо-востоке и северо-западе Сирии, и наличие гуманитарных коридоров, осуществляемых ООН, особенно того, что открыт сейчас и должен быть возобновлен в июле, исключительно важно для помощи людям в нужде", - сказал Салливан журналистам."Президент Путин не давал обязательств относительно того, как русские проголосуют по резолюции в ООН в июле, но это была конструктивная дискуссия, и мы считаем, что есть потенциал по совместной работе между США и Россией над положительным результатом, чтобы резолюцию провели, чтобы переход был сохранен. Также могут быть приняты другие меры по облегчению страданий сирийского народа в сотрудничестве между США и Россией", - добавил Салливан.Кроме того, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы будут следить за прогрессом в работе с Россией по ряду вопросов и не исключают возможных шагов со своей стороны, если тот не будет достигнут, заявил Джейк Салливан."Существуют 3-4 различные сферы, по которым мы в предстоящие месяцы сможем увидеть, удается ли достичь прогресса, или нам нужно предпринимать какие-то шаги по защите наших интересов, поскольку прогресс не был достигнут", - сказал Салливан в ходе телефонного брифинга.По его словам, среди таких сфер: кибербезопасность, урегулирование региональных конфликтов, стратегическая стабильность и работа дипломатических миссий двух стран."Это те сферы, которые позволят нам определить, удается нам достичь прогресса, или нет", - указал Салливан.Также Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин дал понять президенту США Джо Байдену, что примет меры, чтобы посольство США в Москве было укомплектовано."Президент Путин дал понять, что примет меры, чтобы наша дипмиссия была должным образом укомплектована", - сказал Салливан на брифинге.По словам Салливана, Байден также призвал своего российского коллегу к "практичному и гибкому" подходу в вопросе о работе посольства США в Москве.Он сообщил, что в ближайшее время дипломаты обеих стран продолжат взаимодействие по этому вопросу. "Следующий шаг будет заключаться в том, что наши команды встретятся для проработки деталей", - сказал Салливан, уточнив, что речь пойдет о вопросах комплектации дипмиссий США в Москве и других регионах России.Первая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.*Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210617/zavisimost-1737429176.html

https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737361780.html

сирия

россия

сша

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джейк салливан, нато, сирия, оон, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире