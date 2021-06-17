https://ria.ru/20210617/bayden-1737412255.html

Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности

Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности - РИА Новости, 17.06.2021

Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности

Российский лидер Владимир Путин заявил, что тот образ президента США Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:18

2021-06-17T15:18

2021-06-17T16:27

женева (город)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин заявил, что тот образ президента США Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью.Владимир Путин отметил, что его американский коллега Джо Байден выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа."Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше, часа, он полностью в материале. Время от времени (Байден. — Прим. ред.) заглядывал в свои записи — мы все так делаем", — сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.Президент США Джо Байден профессионал, надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить, добавил Владимир Путин."Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", — подчеркнул Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.Накануне в Женеве прошла первая встреча президентов России и США Путина и Байдена, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

женева (город)

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сша

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