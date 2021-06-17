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Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности
Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности - РИА Новости, 17.06.2021
Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности
Российский лидер Владимир Путин заявил, что тот образ президента США Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:18
2021-06-17T16:27
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россия
джо байден
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин заявил, что тот образ президента США Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью.Владимир Путин отметил, что его американский коллега Джо Байден выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа."Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше, часа, он полностью в материале. Время от времени (Байден. — Прим. ред.) заглядывал в свои записи — мы все так делаем", — сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.Президент США Джо Байден профессионал, надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить, добавил Владимир Путин."Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", — подчеркнул Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.Накануне в Женеве прошла первая встреча президентов России и США Путина и Байдена, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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женева (город), россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности
15:18 17.06.2021 (обновлено: 16:27 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин заявил, что тот образ президента США Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью.

"Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, — ничего общего не имеет с действительностью", — сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Владимир Путин отметил, что его американский коллега Джо Байден выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа.
"Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше, часа, он полностью в материале. Время от времени (Байден. — Прим. ред.) заглядывал в свои записи — мы все так делаем", — сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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"Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", — подчеркнул Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Накануне в Женеве прошла первая встреча президентов России и США Путина и Байдена, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.
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