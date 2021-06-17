https://ria.ru/20210617/bayden-1737337666.html
"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным - РИА Новости, 17.06.2021
"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Читатели сайта Fox News прокомментировали итоги российско-американского саммита в Женеве с участием президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T05:18
2021-06-17T05:18
2021-06-17T10:35
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели сайта Fox News прокомментировали итоги российско-американского саммита в Женеве с участием президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.Многие пользователи посчитали, что на фоне коллеги Байден показал себя не с лучшей стороны, в частности во время пресс-конференций по итогам встречи."Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит", — утверждает dementedjoe."Фондовые рынки падают — вот и все, что вам нужно знать о работе Джо", — отметил DonQu1xote.Некоторых комментаторов не устроило отсутствие конкретики в словах американского лидера."При предыдущих администрациях подчиненные понимали цели и задачи президента, но при администрации Байдена, к сожалению, все обстоит наоборот, поэтому он может отвечать на вопросы лишь расплывчато", — считает Mowerman.Среди пользователей нашлись и те, кто принялся сравнивать работу Джо Байдена и Дональда Трампа на посту президента."Он самый великий президент, который у нас был за долгое время <...> мужественный, уверенный в себе, сильный, уверенный в себе <...> и его зовут Дональд Трамп", — пошутил FREEDOMACROSSAMERICA.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210616/bayden-1737326637.html
https://ria.ru/20210616/putin-1737292690.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире
"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
05:18 17.06.2021 (обновлено: 10:35 17.06.2021)
Читатели Fox News разочаровались в Джо Байдене после саммита с Путиным
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Читатели сайта Fox News
прокомментировали итоги российско-американского саммита в Женеве
с участием президента США Джо Байдена
и российского лидера Владимира Путина
.
Многие пользователи посчитали, что на фоне коллеги Байден показал себя не с лучшей стороны, в частности во время пресс-конференций по итогам встречи.
"Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Государственного департамента, подготовленную две недели назад. Слабак", — написал xman2020stlouis.
"Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит", — утверждает dementedjoe.
"И снова Байден показывает, что он слаб", — поделился мнением pilot012.
"Фондовые рынки падают — вот и все, что вам нужно знать о работе Джо", — отметил DonQu1xote.
Некоторых комментаторов не устроило отсутствие конкретики в словах американского
лидера.
"При предыдущих администрациях подчиненные понимали цели и задачи президента, но при администрации Байдена, к сожалению, все обстоит наоборот, поэтому он может отвечать на вопросы лишь расплывчато", — считает Mowerman.
"Согласится ли Путин на предостережения Байдена? Да. Выполнит ли Путин предостережения Байдена? Ни в коем случае. Предупреждение от Байдена — это как угроза пустым водяным пистолетом", — отреагировал RIVERSIDECO.
Среди пользователей нашлись и те, кто принялся сравнивать работу Джо Байдена и Дональда Трампа на посту президента.
"Он самый великий президент, который у нас был за долгое время <...> мужественный, уверенный в себе, сильный, уверенный в себе <...> и его зовут Дональд Трамп
", — пошутил FREEDOMACROSSAMERICA.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы
и Вашингтона
принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР
и США на встрече в Женеве в 1985 году.