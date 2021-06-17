Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии Путина
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии российского коллеги Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Трансляцию его выступления вел телеканал CNBC.
Говоря о Путине, американский лидер начал произносить фамилию своего предшественника Дональда Трампа, однако своевременно исправился.
"Я посмотрел фрагмент трансляции президента Тра... Путина", — сказал Байден.
Действующий президент США ранее неоднократно делал оговорки во время публичных выступлений. Так, оценивая ситуацию с распространением коронавируса, он произнес вместо слова "салон" слово "салун", а позже перепутал "эскалацию" и "вакцинацию". В другой своей речи на саммите G7 Байден перепутал Ливию и Сирию.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.