https://ria.ru/20210617/bayden-1737332179.html

Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина

Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина - РИА Новости, 17.06.2021

Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина

Президент США Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии российского коллеги Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T01:57

2021-06-17T01:57

2021-06-17T01:57

саммит путина и байдена

россия

g7

дональд трамп

джо байден

владимир путин

москва

сирия

вашингтон (город)

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Байден допустил нелепую оговорку в речи о Путине

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии российского коллеги Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Трансляцию его выступления вел телеканал CNBC.Говоря о Путине, американский лидер начал произносить фамилию своего предшественника Дональда Трампа, однако своевременно исправился.Действующий президент США ранее неоднократно делал оговорки во время публичных выступлений. Так, оценивая ситуацию с распространением коронавируса, он произнес вместо слова "салон" слово "салун", а позже перепутал "эскалацию" и "вакцинацию". В другой своей речи на саммите G7 Байден перепутал Ливию и Сирию.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/bayden-1737319718.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

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москва

сирия

вашингтон (город)

сша

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россия, g7, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сирия, вашингтон (город), сша, в мире