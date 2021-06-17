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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/bayden-1737332179.html
Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина
Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина - РИА Новости, 17.06.2021
Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина
Президент США Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии российского коллеги Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T01:57
2021-06-17T01:57
саммит путина и байдена
россия
g7
дональд трамп
джо байден
владимир путин
москва
сирия
вашингтон (город)
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Байден допустил нелепую оговорку в речи о Путине
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии российского коллеги Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Трансляцию его выступления вел телеканал CNBC.Говоря о Путине, американский лидер начал произносить фамилию своего предшественника Дональда Трампа, однако своевременно исправился.Действующий президент США ранее неоднократно делал оговорки во время публичных выступлений. Так, оценивая ситуацию с распространением коронавируса, он произнес вместо слова "салон" слово "салун", а позже перепутал "эскалацию" и "вакцинацию". В другой своей речи на саммите G7 Байден перепутал Ливию и Сирию.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По их итогам российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210616/bayden-1737319718.html
https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html
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россия, g7, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сирия, вашингтон (город), сша, в мире
Байден не смог с первого раза произнести фамилию Путина
01:57 17.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил оговорку при произнесении фамилии российского коллеги Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Трансляцию его выступления вел телеканал CNBC.
Говоря о Путине, американский лидер начал произносить фамилию своего предшественника Дональда Трампа, однако своевременно исправился.

"Я посмотрел фрагмент трансляции президента Тра... Путина", — сказал Байден.

Действующий президент США ранее неоднократно делал оговорки во время публичных выступлений. Так, оценивая ситуацию с распространением коронавируса, он произнес вместо слова "салон" слово "салун", а позже перепутал "эскалацию" и "вакцинацию". В другой своей речи на саммите G7 Байден перепутал Ливию и Сирию.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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