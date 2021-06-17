https://ria.ru/20210617/avto-1737471796.html

В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости

В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости - РИА Новости, 17.06.2021

В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости

Депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил установить новый штраф за превышение скорости в населенных пунктах, законопроект опубликовали в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:13

2021-06-17T19:13

2021-06-17T21:24

штрафы

авто

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил установить новый штраф за превышение скорости в населенных пунктах, законопроект опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Так, политик считает, что нужно ввести "административную ответственность водителей за превышение в населенных пунктах максимально допустимой скорости движения на величину более десяти, но не более двадцати километров в час". Штраф может составить 500 рублей. Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта — уменьшить количество ДТП.Сегодня в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 и более километров в час. В МВД регулярно поступают предложения о снижении нештрафуемого порога до десяти километров в час.Как заявляли в Дептрансе Москвы со ссылкой на исследования ВОЗ, вероятность летального исхода при наезде на пешехода на скорости 50 километров в час составляет 20 процентов, в то время как при фактически допустимой — с учетом нештрафуемого порога — скорости 80 километров в час она увеличивается на 60 процентов.

https://ria.ru/20210617/parkovka-1737329907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/lekarstva-1736679089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, авто, госдума рф, единая россия, общество