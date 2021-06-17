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В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости
В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости - РИА Новости, 17.06.2021
В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости
Депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил установить новый штраф за превышение скорости в населенных пунктах, законопроект опубликовали в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:13
2021-06-17T19:13
2021-06-17T21:24
штрафы
авто
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил установить новый штраф за превышение скорости в населенных пунктах, законопроект опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Так, политик считает, что нужно ввести "административную ответственность водителей за превышение в населенных пунктах максимально допустимой скорости движения на величину более десяти, но не более двадцати километров в час". Штраф может составить 500 рублей. Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта — уменьшить количество ДТП.Сегодня в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 и более километров в час. В МВД регулярно поступают предложения о снижении нештрафуемого порога до десяти километров в час.Как заявляли в Дептрансе Москвы со ссылкой на исследования ВОЗ, вероятность летального исхода при наезде на пешехода на скорости 50 километров в час составляет 20 процентов, в то время как при фактически допустимой — с учетом нештрафуемого порога — скорости 80 километров в час она увеличивается на 60 процентов.
https://ria.ru/20210617/parkovka-1737329907.html
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штрафы, авто, госдума рф, единая россия, общество
В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости
19:13 17.06.2021 (обновлено: 21:24 17.06.2021)
В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости свыше десяти километров в час в населенных пунктах