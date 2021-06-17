https://ria.ru/20210617/avstriya-1737393165.html

В МИД Австрии прокомментировали встречу Путина и Байдена в Женеве

В МИД Австрии прокомментировали встречу Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

В МИД Австрии прокомментировали встречу Путина и Байдена в Женеве

Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжать диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности - это важный шаг,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:46

2021-06-17T13:46

2021-06-17T14:05

джо байден

владимир путин

женева (город)

россия

европа

австрия

сша

в мире

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжать диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности - это важный шаг, заявили в четверг РИА Новости в МИД Австрии.Еще до саммита было ясно, что крупного прорыва не будет, и скорее, встреча должна была стать прелюдией к диалогу, подчеркнули в министерстве."Соглашение о продолжении переговоров по контролю над стратегическими вооружениями и обсуждения кибербезопасности является важным шагом. Стабильность и предсказуемость - вот главные приоритеты. Если эти два элемента присутствуют в отношениях между США и Россией, это хорошо не только для двух государств, но и для Европы и всего мира”, - отметили в австрийском МИД.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

женева (город)

россия

европа

австрия

сша

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джо байден, владимир путин, женева (город), россия, европа, австрия, сша, в мире