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В МИД Австрии прокомментировали встречу Путина и Байдена в Женеве
В МИД Австрии прокомментировали встречу Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД Австрии прокомментировали встречу Путина и Байдена в Женеве
Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжать диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности - это важный шаг,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:46
2021-06-17T14:05
джо байден
владимир путин
женева (город)
россия
европа
австрия
сша
в мире
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжать диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности - это важный шаг, заявили в четверг РИА Новости в МИД Австрии.Еще до саммита было ясно, что крупного прорыва не будет, и скорее, встреча должна была стать прелюдией к диалогу, подчеркнули в министерстве."Соглашение о продолжении переговоров по контролю над стратегическими вооружениями и обсуждения кибербезопасности является важным шагом. Стабильность и предсказуемость - вот главные приоритеты. Если эти два элемента присутствуют в отношениях между США и Россией, это хорошо не только для двух государств, но и для Европы и всего мира”, - отметили в австрийском МИД.
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джо байден, владимир путин, женева (город), россия, европа, австрия, сша, в мире
В МИД Австрии прокомментировали встречу Путина и Байдена в Женеве
13:46 17.06.2021 (обновлено: 14:05 17.06.2021)
 
© AP Photo / Hans PunzЗдание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Hans Punz

МИД Австрии положительно оценил встречу Путина и Байдена в Женеве

Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжать диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности - это важный шаг, заявили в четверг РИА Новости в МИД Австрии.
“Мы положительно оцениваем встречу на высшем уровне между президентом Байденом и президентом Путиным. В дипломатии ничто не заменит личную встречу”, - сообщили в министерстве.
Еще до саммита было ясно, что крупного прорыва не будет, и скорее, встреча должна была стать прелюдией к диалогу, подчеркнули в министерстве.
"Соглашение о продолжении переговоров по контролю над стратегическими вооружениями и обсуждения кибербезопасности является важным шагом. Стабильность и предсказуемость - вот главные приоритеты. Если эти два элемента присутствуют в отношениях между США и Россией, это хорошо не только для двух государств, но и для Европы и всего мира”, - отметили в австрийском МИД.
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