https://ria.ru/20210617/aviaperevozki-1737396078.html

В Приамурье планируют расширять программу субсидированных авиаперевозок

В Приамурье планируют расширять программу субсидированных авиаперевозок - РИА Новости, 17.06.2021

В Приамурье планируют расширять программу субсидированных авиаперевозок

Программу субсидированных авиаперевозок в Амурской области планируют расширять, дополнительный рейс по маршруту Благовещенск - Февральск - Экимчан планируют... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:03

2021-06-17T14:03

2021-06-17T14:03

василий орлов (губернатор)

амурская область

тында

зея (город)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн – РИА Новости. Программу субсидированных авиаперевозок в Амурской области планируют расширять, дополнительный рейс по маршруту Благовещенск - Февральск - Экимчан планируют запустить с начала июля, сообщил губернатор Василий Орлов.Как сообщает правительство Амурской области, авиакомпания "СиЛа" с 18 мая 2021 года дважды в неделю выполняет рейс по маршруту Благовещенск - Февральск - Экимчан. Селемджинский совет народных депутатов обратился в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области с просьбой увеличить частоту рейсов до трёх в неделю."Авиакомпания прошла процедуру отбора, с региональным минтрансом заключено соглашение о предоставлении субсидии до конца 2021 года. Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования из областного бюджета позволяет существенно снизить цену билета и повысить доступность таких маршрутов для людей. Программу субсидированных перевозок планируем в дальнейшем расширять, мы работаем над развитием авиации внутри субъекта", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Глава Приамурья добавил, что сейчас из бюджета региона субсидируются три авиамаршрута: Благовещенск - Тында, Благовещенск - Зея и Благовещенск - Экимчан - Февральск, и все они являются востребованными.Власти со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина уточняют, что сейчас загруженность на маршруте Благовещенск - Февральск - Экимчан в одном направлении 14 человек или 82,35%, билеты на рейсы бронируются и раскупаются заблаговременно.

https://ria.ru/20210616/efir-1737212902.html

https://ria.ru/20210616/sportploschadka-1737182988.html

амурская область

тында

зея (город)

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василий орлов (губернатор), амурская область, тында, зея (город), общество