https://ria.ru/20210617/askot-1737395585.html

Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot

Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot - РИА Новости, 17.06.2021

Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot

В Лондоне проходят королевские скачки Royal Ascot — мероприятие не только спортивное, но и светское, куда приезжают на других посмотреть и себя показать. Самые... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:01

2021-06-17T17:01

2021-06-17T17:38

лондон

мода

фото

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В Лондоне проходят королевские скачки Royal Ascot — мероприятие не только спортивное, но и светское, куда приезжают на других посмотреть и себя показать. Самые яркие и оригинальные наряды и шляпки гостей — в фотоленте Ria.ru.

лондон

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, мода, фото, фото