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Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot
Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot - РИА Новости, 17.06.2021
Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot
В Лондоне проходят королевские скачки Royal Ascot — мероприятие не только спортивное, но и светское, куда приезжают на других посмотреть и себя показать. Самые... РИА Новости, 17.06.2021
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лондон
мода
фото
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В Лондоне проходят королевские скачки Royal Ascot — мероприятие не только спортивное, но и светское, куда приезжают на других посмотреть и себя показать. Самые яркие и оригинальные наряды и шляпки гостей — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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лондон, мода, фото, фото

Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot

17:01 17.06.2021 (обновлено: 17:38 17.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В Лондоне проходят королевские скачки Royal Ascot — мероприятие не только спортивное, но и светское, куда приезжают на других посмотреть и себя показать. Самые яркие и оригинальные наряды и шляпки гостей — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Скачки Royal Ascot, которые проводят каждый год в июне, — одно из главных модных событий лета.

Участницы группы Tootsie Rollers на королевских скачках в Аскоте
1 из 16

Скачки Royal Ascot, которые проводят каждый год в июне, — одно из главных модных событий лета.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

В Лондон в дни скачек съезжается весь бомонд.

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
2 из 16

В Лондон в дни скачек съезжается весь бомонд.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Мероприятие запоминается не столько спортивными достижениями, сколько нарядами гостей.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
3 из 16

Мероприятие запоминается не столько спортивными достижениями, сколько нарядами гостей.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© AP Photo / Alastair Grant

Неотъемлемая часть женского образа — шляпка.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
4 из 16

Неотъемлемая часть женского образа — шляпка.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Alastair Grant

Без этого головного убора на скачки не попасть.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
5 из 16

Без этого головного убора на скачки не попасть.

© AP Photo / Alastair Grant
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Дизайн, форма, цвет шляпки могут быть любыми.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
6 из 16

Дизайн, форма, цвет шляпки могут быть любыми.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Больше креатива — вот главное правило.

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
7 из 16

Больше креатива — вот главное правило.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© REUTERS / Peter Cziborra

Важно только, чтобы диаметр основания шляпки был не меньше десяти сантиметров.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
8 из 16

Важно только, чтобы диаметр основания шляпки был не меньше десяти сантиметров.

© REUTERS / Peter Cziborra
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot.

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
9 из 16

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Дизайнеры стараются сделать неповторимой каждую шляпку.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
10 из 16

Дизайнеры стараются сделать неповторимой каждую шляпку.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© AP Photo / Alastair Grant

Перья, фрукты, птицы как элементы украшения — в ход идет все.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
11 из 16

Перья, фрукты, птицы как элементы украшения — в ход идет все.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Peter Cziborra

И конечно, цветы — куда же без них.

Посетители королевских скачек Royal Ascot
12 из 16

И конечно, цветы — куда же без них.

© REUTERS / Peter Cziborra
© AP Photo / Alastair Grant

Почти все шляпки изготовлены мастерами специально для этого мероприятия.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
13 из 16

Почти все шляпки изготовлены мастерами специально для этого мероприятия.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Andrew Boyers

"Аскот" ведут свою историю с 1711 года.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
14 из 16

"Аскот" ведут свою историю с 1711 года.

© REUTERS / Andrew Boyers
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

В 2020-м легендарные скачки не состоялись из-за пандемии.

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
15 из 16

В 2020-м легендарные скачки не состоялись из-за пандемии.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Гостья королевских скачек Royal Ascot.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
16 из 16

Гостья королевских скачек Royal Ascot.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
 
ЛондонмодаФото
 
 
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