Все дело в шляпке: модницы на королевских скачках Royal Ascot
Скачки Royal Ascot, которые проводят каждый год в июне, — одно из главных модных событий лета.
Скачки Royal Ascot, которые проводят каждый год в июне, — одно из главных модных событий лета.
В Лондон в дни скачек съезжается весь бомонд.
Мероприятие запоминается не столько спортивными достижениями, сколько нарядами гостей.
Мероприятие запоминается не столько спортивными достижениями, сколько нарядами гостей.
Неотъемлемая часть женского образа — шляпка.
Неотъемлемая часть женского образа — шляпка.
Без этого головного убора на скачки не попасть.
Без этого головного убора на скачки не попасть.
Дизайн, форма, цвет шляпки могут быть любыми.
Больше креатива — вот главное правило.
Важно только, чтобы диаметр основания шляпки был не меньше десяти сантиметров.
Важно только, чтобы диаметр основания шляпки был не меньше десяти сантиметров.
Посетительницы королевских скачек Royal Ascot.
Дизайнеры стараются сделать неповторимой каждую шляпку.
Перья, фрукты, птицы как элементы украшения — в ход идет все.
Перья, фрукты, птицы как элементы украшения — в ход идет все.
И конечно, цветы — куда же без них.
Почти все шляпки изготовлены мастерами специально для этого мероприятия.
Почти все шляпки изготовлены мастерами специально для этого мероприятия.
"Аскот" ведут свою историю с 1711 года.
В 2020-м легендарные скачки не состоялись из-за пандемии.
Гостья королевских скачек Royal Ascot.