https://ria.ru/20210617/arktika-1737335582.html
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией - РИА Новости, 17.06.2021
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией
США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:31
2021-06-17T03:31
2021-06-17T03:31
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве."Отдельный, хотя и связанный вопрос, - Северный морской путь. Поскольку лед тает так быстро и поскольку путь сейчас проходим намного больше времени в году, это вызовет рост движения, а это, в свою очередь, может потенциально привести к большей возможности инцидентов, недопонимания, просчетов", - добавил он.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Москва не принимает претензии о росте военного потенциала в Арктике, поскольку лишь восстанавливает инфраструктуру СССР.
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россия, вашингтон, владимир путин, москва, сша, в мире
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией
В администрации США заявили об опасении перед возможной "милитаризацией" Арктики Россией