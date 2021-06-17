https://ria.ru/20210617/arktika-1737335582.html

США опасаются "милитаризации" Арктики Россией

США опасаются "милитаризации" Арктики Россией - РИА Новости, 17.06.2021

США опасаются "милитаризации" Арктики Россией

США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:31

2021-06-17T03:31

2021-06-17T03:31

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве."Отдельный, хотя и связанный вопрос, - Северный морской путь. Поскольку лед тает так быстро и поскольку путь сейчас проходим намного больше времени в году, это вызовет рост движения, а это, в свою очередь, может потенциально привести к большей возможности инцидентов, недопонимания, просчетов", - добавил он.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Москва не принимает претензии о росте военного потенциала в Арктике, поскольку лишь восстанавливает инфраструктуру СССР.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737335204.html

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вашингтон

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, владимир путин, москва, сша, в мире