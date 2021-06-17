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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/arktika-1737335582.html
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией - РИА Новости, 17.06.2021
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией
США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:31
2021-06-17T03:31
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
владимир путин
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве."Отдельный, хотя и связанный вопрос, - Северный морской путь. Поскольку лед тает так быстро и поскольку путь сейчас проходим намного больше времени в году, это вызовет рост движения, а это, в свою очередь, может потенциально привести к большей возможности инцидентов, недопонимания, просчетов", - добавил он.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Москва не принимает претензии о росте военного потенциала в Арктике, поскольку лишь восстанавливает инфраструктуру СССР.
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россия, вашингтон, владимир путин, москва, сша, в мире
США опасаются "милитаризации" Арктики Россией
03:31 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Работа береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В администрации США заявили об опасении перед возможной "милитаризацией" Арктики Россией

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве.
"Есть две обеспокоенности. Одна - шаги, которые, как мы видели, предпринимает Россия, которые свидетельствуют, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным пожеланиям - обеспечить, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества", - сказал он на борту президентского самолета Джо Байдена.
"Отдельный, хотя и связанный вопрос, - Северный морской путь. Поскольку лед тает так быстро и поскольку путь сейчас проходим намного больше времени в году, это вызовет рост движения, а это, в свою очередь, может потенциально привести к большей возможности инцидентов, недопонимания, просчетов", - добавил он.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Москва не принимает претензии о росте военного потенциала в Арктике, поскольку лишь восстанавливает инфраструктуру СССР.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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