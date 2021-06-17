https://ria.ru/20210617/apple-1737414144.html
Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android
Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android - РИА Новости, 17.06.2021
Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android
Запрет на установку приложений из сторонних источников на iPhone и iPad является гарантией высокой безопасности iOS. Об этом глава Apple Тим Кук заявил в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:25
2021-06-17T15:25
2021-06-17T16:51
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Запрет на установку приложений из сторонних источников на iPhone и iPad является гарантией высокой безопасности iOS. Об этом глава Apple Тим Кук заявил в интервью на YouTube-канале Brut America.По его словам, если у пользователей появится возможность устанавливать программы не из фирменного магазина AppStore, Apple не сможет гарантировать им защиту данных и конфиденциальность.В качестве доказательства своего тезиса Кук привел "открытый" Android, для которого, по его словам, сегодня существует в 47 раз больше вредоносного софта, чем для iOS. Источник этой статистики глава компании не уточнил.Ранее Еврокомиссия предложила закон для регулирования работы технологических компаний. В случае его принятия, Apple придется разрешить владельцам iPhone устанавливать на смартфон приложения из сторонних источников.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/monopoliya-1736824340.html
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тим кук, apple iphone, apple ipad, еврокомиссия, google android, apple, технологии