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Наука
https://ria.ru/20210617/apple-1737414144.html
Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android
Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android - РИА Новости, 17.06.2021
Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android
Запрет на установку приложений из сторонних источников на iPhone и iPad является гарантией высокой безопасности iOS. Об этом глава Apple Тим Кук заявил в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:25
2021-06-17T16:51
наука
тим кук
apple iphone
apple ipad
еврокомиссия
google android
apple
технологии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Запрет на установку приложений из сторонних источников на iPhone и iPad является гарантией высокой безопасности iOS. Об этом глава Apple Тим Кук заявил в интервью на YouTube-канале Brut America.По его словам, если у пользователей появится возможность устанавливать программы не из фирменного магазина AppStore, Apple не сможет гарантировать им защиту данных и конфиденциальность.В качестве доказательства своего тезиса Кук привел "открытый" Android, для которого, по его словам, сегодня существует в 47 раз больше вредоносного софта, чем для iOS. Источник этой статистики глава компании не уточнил.Ранее Еврокомиссия предложила закон для регулирования работы технологических компаний. В случае его принятия, Apple придется разрешить владельцам iPhone устанавливать на смартфон приложения из сторонних источников.
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тим кук, apple iphone, apple ipad, еврокомиссия, google android, apple, технологии

Глава Apple раскрыл принципиальное отличие iOS от Android

15:25 17.06.2021 (обновлено: 16:51 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Запрет на установку приложений из сторонних источников на iPhone и iPad является гарантией высокой безопасности iOS. Об этом глава Apple Тим Кук заявил в интервью на YouTube-канале Brut America.
По его словам, если у пользователей появится возможность устанавливать программы не из фирменного магазина AppStore, Apple не сможет гарантировать им защиту данных и конфиденциальность.
В качестве доказательства своего тезиса Кук привел "открытый" Android, для которого, по его словам, сегодня существует в 47 раз больше вредоносного софта, чем для iOS. Источник этой статистики глава компании не уточнил.
Ранее Еврокомиссия предложила закон для регулирования работы технологических компаний. В случае его принятия, Apple придется разрешить владельцам iPhone устанавливать на смартфон приложения из сторонних источников.
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НаукаТим КукApple iPhoneApple iPadЕврокомиссияGoogle AndroidAppleТехнологии
 
 
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