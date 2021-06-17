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В "Векторе" рассказали об антителах у привитых добровольцев старше 60 лет
В "Векторе" рассказали об антителах у привитых добровольцев старше 60 лет - РИА Новости, 17.06.2021
В "Векторе" рассказали об антителах у привитых добровольцев старше 60 лет
Глава центра "Вектор" Ринат Максютов завил, что нейтрализующие вирус антитела выявлены у 77% вакцинированных "Вектором" среди представителей старшего поколения. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:06
2021-06-17T13:06
2021-06-17T13:06
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов завил, что нейтрализующие вирус антитела выявлены у 77% вакцинированных "Вектором" среди представителей старшего поколения.Отвечая на вопрос об оставшихся 23%, он согласился, что остается третья линия защиты - клеточный иммунитет. Когда происходит уничтожение уже инфицированных клеток, работают не только т-клеточный иммунитет, но и антитела, которые нацелены на белки коронавируса, заякоренные в инфицированной клетке.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество
В "Векторе" рассказали об антителах у привитых добровольцев старше 60 лет
Глава "Вектора" сообщил, что антитела выявлены у 77% привитых "ЭпиВакКороной" пожилых людей
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов завил, что нейтрализующие вирус антитела выявлены у 77% вакцинированных "Вектором" среди представителей старшего поколения.
"В рамках уже исследований на добровольцах старше 60 лет вируснейтрализующие тела были выявлены у 77% добровольцев ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"
.
Отвечая на вопрос об оставшихся 23%, он согласился, что остается третья линия защиты - клеточный иммунитет. Когда происходит уничтожение уже инфицированных клеток, работают не только т-клеточный иммунитет, но и антитела, которые нацелены на белки коронавируса, заякоренные в инфицированной клетке.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".