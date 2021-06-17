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В "Векторе" рассказали об антителах у привитых добровольцев старше 60 лет

В "Векторе" рассказали об антителах у привитых добровольцев старше 60 лет - РИА Новости, 17.06.2021

В "Векторе" рассказали об антителах у привитых добровольцев старше 60 лет

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов завил, что нейтрализующие вирус антитела выявлены у 77% вакцинированных "Вектором" среди представителей старшего поколения. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:06

2021-06-17T13:06

2021-06-17T13:06

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

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коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов завил, что нейтрализующие вирус антитела выявлены у 77% вакцинированных "Вектором" среди представителей старшего поколения.Отвечая на вопрос об оставшихся 23%, он согласился, что остается третья линия защиты - клеточный иммунитет. Когда происходит уничтожение уже инфицированных клеток, работают не только т-клеточный иммунитет, но и антитела, которые нацелены на белки коронавируса, заякоренные в инфицированной клетке.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество