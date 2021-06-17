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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/antitela-1737358147.html
В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 17.06.2021
В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны"
Антитела у привитых "ЭпиВакКороной" через девять месяцев выделялись более чем у 50% добровольцев, через три и шесть месяцев — у 100%, заявил директор ГНЦ... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:03
2021-06-17T15:14
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Антитела у привитых "ЭпиВакКороной" через девять месяцев выделялись более чем у 50% добровольцев, через три и шесть месяцев — у 100%, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на три, шесть и девять месяцев. В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины", — сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что в рамках доклинических исследований на низших приматах, привитых прошлой весной, антитела сохраняются более года."ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
https://ria.ru/20210611/vaktsina-1736605596.html
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны"
11:03 17.06.2021 (обновлено: 15:14 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава "Вектора" Максютов заявил, что у половины привитых не нашли антител через девять месяцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Антитела у привитых "ЭпиВакКороной" через девять месяцев выделялись более чем у 50% добровольцев, через три и шесть месяцев — у 100%, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.
"В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на три, шесть и девять месяцев. В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины", — сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что в рамках доклинических исследований на низших приматах, привитых прошлой весной, антитела сохраняются более года.
"ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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