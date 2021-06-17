https://ria.ru/20210617/antitela-1737358147.html

В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 17.06.2021

В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны"

Антитела у привитых "ЭпиВакКороной" через девять месяцев выделялись более чем у 50% добровольцев, через три и шесть месяцев — у 100%, заявил директор ГНЦ... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:03

2021-06-17T11:03

2021-06-17T15:14

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Антитела у привитых "ЭпиВакКороной" через девять месяцев выделялись более чем у 50% добровольцев, через три и шесть месяцев — у 100%, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на три, шесть и девять месяцев. В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины", — сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что в рамках доклинических исследований на низших приматах, привитых прошлой весной, антитела сохраняются более года."ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

https://ria.ru/20210611/vaktsina-1736605596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)