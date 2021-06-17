https://ria.ru/20210617/amur-1737437137.html

Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура

Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура - РИА Новости, 17.06.2021

Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту России Владимиру Путину, что уровень воды в Амуре вызывает опасения. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:05

2021-06-17T17:05

2021-06-17T18:38

амур (река)

зейская гэс

бурейская гэс

михаил дегтярев

владимир путин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737462496_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_591bfc572afd788d6168e230181814eb.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту России Владимиру Путину, что уровень воды в Амуре вызывает опасения.Путин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края в режиме видеоконференции."Прогноз неблагоприятный, ожидаются сбросы на Бурейской и Зейской ГЭС, это может серьезно осложнить ситуацию", — сообщил Дегтярев.По его словам, для предотвращения возможных последствий власти региона развернули полторы тысячи единиц техники и подготовили пять тысяч человек.

https://ria.ru/20210617/krym-1737381854.html

амур (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Тревожная ситуация" – Дегтярев об уровне Амура Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с Путиным рассказал об уровне Амура. 2021-06-17T17:05 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), зейская гэс, бурейская гэс, михаил дегтярев, владимир путин, происшествия