https://ria.ru/20210617/amur-1737437137.html
Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура - РИА Новости, 17.06.2021
Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту России Владимиру Путину, что уровень воды в Амуре вызывает опасения. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:05
2021-06-17T17:05
2021-06-17T18:38
амур (река)
зейская гэс
бурейская гэс
михаил дегтярев
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту России Владимиру Путину, что уровень воды в Амуре вызывает опасения.Путин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края в режиме видеоконференции."Прогноз неблагоприятный, ожидаются сбросы на Бурейской и Зейской ГЭС, это может серьезно осложнить ситуацию", — сообщил Дегтярев.По его словам, для предотвращения возможных последствий власти региона развернули полторы тысячи единиц техники и подготовили пять тысяч человек.
https://ria.ru/20210617/krym-1737381854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Тревожная ситуация" – Дегтярев об уровне Амура
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с Путиным рассказал об уровне Амура.
2021-06-17T17:05
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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амур (река), зейская гэс, бурейская гэс, михаил дегтярев, владимир путин, происшествия
Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:05 17.06.2021 (обновлено: 18:38 17.06.2021)
Дегтярев доложил Путину, что уровень воды в Амуре вызывает опасения и тревогу