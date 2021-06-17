https://ria.ru/20210617/amerikatsy-1737487578.html
В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД
В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД - РИА Новости, 17.06.2021
В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД
В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:08
2021-06-17T21:08
2021-06-17T23:30
тревор рид
россия
пол уилан
мария захарова
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151512/84/1515128476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b00953262a1c7f4ecb0eb045123603c.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы."Тут тоже корректировка, потому что американская пресса говорит про Уилана, еще может два человека, но в основном Уилан. Остальные как, их не интересуют?", - добавила официальный представитель МИД.Она отметила, что при этом в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.Гражданин США Пол Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж. О его задержании в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
https://ria.ru/20210615/uilan-1737009832.html
https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151512/84/1515128476_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ec0f4ee601fec73c21e7f21ad7d1e82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тревор рид, россия, пол уилан, мария захарова, джо байден, сша, в мире
В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД
21:08 17.06.2021 (обновлено: 23:30 17.06.2021)
МИД сообщил, что в российских тюрьмах на данный момент находятся 17 американцев
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США
, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
В среду президент РФ Владимир Путин
по итогам саммита РФ - США в Женеве
сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом
тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
"У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, - у них есть еще и российское гражданство, тоже важный момент", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVI.
"Тут тоже корректировка, потому что американская пресса говорит про Уилана, еще может два человека, но в основном Уилан. Остальные как, их не интересуют?", - добавила официальный представитель МИД.
Она отметила, что при этом в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.
Гражданин США Пол Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж. О его задержании в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
Американский студент Тревор Рид
в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.