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В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД
В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД - РИА Новости, 17.06.2021
В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД
В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:08
2021-06-17T23:30
тревор рид
россия
пол уилан
мария захарова
джо байден
сша
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы."Тут тоже корректировка, потому что американская пресса говорит про Уилана, еще может два человека, но в основном Уилан. Остальные как, их не интересуют?", - добавила официальный представитель МИД.Она отметила, что при этом в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.Гражданин США Пол Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж. О его задержании в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
https://ria.ru/20210615/uilan-1737009832.html
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тревор рид, россия, пол уилан, мария захарова, джо байден, сша, в мире
В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД
21:08 17.06.2021 (обновлено: 23:30 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве
Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИД сообщил, что в российских тюрьмах на данный момент находятся 17 американцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.

"У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, - у них есть еще и российское гражданство, тоже важный момент", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVI.

"Тут тоже корректировка, потому что американская пресса говорит про Уилана, еще может два человека, но в основном Уилан. Остальные как, их не интересуют?", - добавила официальный представитель МИД.
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Она отметила, что при этом в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.
Гражданин США Пол Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж. О его задержании в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
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Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
 
Тревор РидРоссияПол УиланМария ЗахароваДжо БайденСШАВ мире
 
 
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