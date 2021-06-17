https://ria.ru/20210617/amerikatsy-1737487578.html

В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД

В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД - РИА Новости, 17.06.2021

В российских тюрьмах находятся 17 американцев, сообщил МИД

В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T21:08

2021-06-17T21:08

2021-06-17T23:30

тревор рид

россия

пол уилан

мария захарова

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы."Тут тоже корректировка, потому что американская пресса говорит про Уилана, еще может два человека, но в основном Уилан. Остальные как, их не интересуют?", - добавила официальный представитель МИД.Она отметила, что при этом в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.Гражданин США Пол Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж. О его задержании в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Американский студент Тревор Рид в России осужден на 9 лет. По версии следствия, он гостил в Москве в августе 2019 года, где поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.

https://ria.ru/20210615/uilan-1737009832.html

https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тревор рид, россия, пол уилан, мария захарова, джо байден, сша, в мире