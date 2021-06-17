https://ria.ru/20210617/alkogol-1737404364.html

ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь

ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь - РИА Новости, 17.06.2021

ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста, об этом говорится в проекте Глобального плана действий по... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:38

2021-06-17T14:38

2021-06-17T15:52

воз

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста, об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.Отмечается, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери. Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей Сети, а саму организацию обвинили в сексизме.

https://ria.ru/20210531/alkogol-1734952839.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, общество