https://ria.ru/20210617/alkogol-1737404364.html
ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь
ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь - РИА Новости, 17.06.2021
ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь
Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста, об этом говорится в проекте Глобального плана действий по... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:38
2021-06-17T14:38
2021-06-17T15:52
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста, об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.Отмечается, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери. Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей Сети, а саму организацию обвинили в сексизме.
https://ria.ru/20210531/alkogol-1734952839.html
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воз, общество
ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь
14:38 17.06.2021 (обновлено: 15:52 17.06.2021)
ВОЗ предложила запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста, об этом говорится в проекте
Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.
Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.
Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.
Отмечается, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.
Таким образом, в ВОЗ
заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.
Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей Сети, а саму организацию обвинили в сексизме.