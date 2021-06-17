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Еще один вид животных находится под угрозой из-за изменения климата
Еще один вид животных находится под угрозой из-за изменения климата - РИА Новости, 17.06.2021
Еще один вид животных находится под угрозой из-за изменения климата
Детеныши акулы, находящиеся в яйце, уязвимы для хищников из-за повышения температуры воды в океане. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на ученых из... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:41
2021-06-17T22:41
манчестерский университет
общество
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Детеныши акулы, находящиеся в яйце, уязвимы для хищников из-за повышения температуры воды в океане. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на ученых из Манчестерского университета. По мнению специалиста Дэниела Рипли, участвовавшего в исследовании, такое изменение в океане снижает время, на которое детеныш может "застыть" без движения. Если эмбрион замирает, то хищники, в том числе крупные рыбы и другие акулы, не могут обнаружить его.Рипли сравнил время, на которое детеныши кошачьей акулы застывают на месте при различных температурах воды. Повышение всего на пять градусов привело к семикратному сокращению времени маскировки. Чтобы спровоцировать реакцию, ученый имитировал приближение хищника щелчком пальца по яйцу. По словам специалистов, такая маскировка — ключевой фактор выживания детенышей акул в среде, полной хищников. Потепление климата и последующая потеря этой возможности означают резкое сокращение численности этого вида животного в будущем, заключили они.
https://ria.ru/20210609/okean-1736378929.html
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манчестерский университет, общество, в мире
Еще один вид животных находится под угрозой из-за изменения климата
22:41 17.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДайвинг в Красном море на территории Национального заповедника Набк
Дайвинг в Красном море на территории Национального заповедника Набк - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Потепление воды в океане лишает детенышей акул возможности скрываться от хищников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Детеныши акулы, находящиеся в яйце, уязвимы для хищников из-за повышения температуры воды в океане. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на ученых из Манчестерского университета.
По мнению специалиста Дэниела Рипли, участвовавшего в исследовании, такое изменение в океане снижает время, на которое детеныш может "застыть" без движения. Если эмбрион замирает, то хищники, в том числе крупные рыбы и другие акулы, не могут обнаружить его.
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Рипли сравнил время, на которое детеныши кошачьей акулы застывают на месте при различных температурах воды. Повышение всего на пять градусов привело к семикратному сокращению времени маскировки. Чтобы спровоцировать реакцию, ученый имитировал приближение хищника щелчком пальца по яйцу.
По словам специалистов, такая маскировка — ключевой фактор выживания детенышей акул в среде, полной хищников. Потепление климата и последующая потеря этой возможности означают резкое сокращение численности этого вида животного в будущем, заключили они.
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