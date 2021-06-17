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Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 17.06.2021
Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополя разблокирована, аэропорт возобновил работу в штатном режиме после инцидента с выехавшим за пределы... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:05
2021-06-17T14:13
южная транспортная прокуратура
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополя разблокирована, аэропорт возобновил работу в штатном режиме после инцидента с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.При посадке в аэропорту Симферополя в 11 часов в четверг выкатился за пределы ВПП самолет ООО Авиакомпания "Икар" из Москвы, сообщила Южная транспортная прокуратура. На борту находились 284 пассажира, пострадавших нет."Аэропорт "Симферополь" возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована", - сообщили в пресс-службе.На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах, добавили в пресс-службе.
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южная транспортная прокуратура, происшествия, симферополь
Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме
14:05 17.06.2021 (обновлено: 14:13 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополя разблокирована, аэропорт возобновил работу в штатном режиме после инцидента с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
При посадке в аэропорту Симферополя в 11 часов в четверг выкатился за пределы ВПП самолет ООО Авиакомпания "Икар" из Москвы, сообщила Южная транспортная прокуратура. На борту находились 284 пассажира, пострадавших нет.
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"Аэропорт "Симферополь" возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована", - сообщили в пресс-службе.
На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах, добавили в пресс-службе.
 
Южная транспортная прокуратураПроисшествияСимферополь
 
 
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