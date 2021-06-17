https://ria.ru/20210617/aeroport-1737396530.html

Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 17.06.2021

Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополя разблокирована, аэропорт возобновил работу в штатном режиме после инцидента с выехавшим за пределы... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:05

2021-06-17T14:05

2021-06-17T14:13

южная транспортная прокуратура

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополя разблокирована, аэропорт возобновил работу в штатном режиме после инцидента с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.При посадке в аэропорту Симферополя в 11 часов в четверг выкатился за пределы ВПП самолет ООО Авиакомпания "Икар" из Москвы, сообщила Южная транспортная прокуратура. На борту находились 284 пассажира, пострадавших нет."Аэропорт "Симферополь" возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована", - сообщили в пресс-службе.На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах, добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/potop-1737392388.html

симферополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, происшествия, симферополь