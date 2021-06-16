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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/zhirinovskiy-1737278283.html
"Войны не будет". Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена
"Войны не будет". Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
"Войны не будет". Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя кадры со встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отметил, что люди во всем мире вздохнули с... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:04
2021-06-16T18:51
саммит путина и байдена
россия
лдпр
джо байден
владимир путин
владимир жириновский
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя кадры со встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отметил, что люди во всем мире вздохнули с облегчением, увидев лица двух президентов: войны не будет.По его словам, президенты обеспечат нормальное развитие планеты и "будут идти друг другу навстречу по тем вопросам, по которым у них разная позиция"."Да здравствует мир и демократия! Пусть процветают Россия и США!" — подытожил свое сообщение Жириновский.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве. Перед встречей Путин и Байден пожали друг другу руки во время фотографирования на крыльце виллы, где проходят переговоры. В настоящее время проходит первая часть переговоров президентов России и США в расширенном формате.
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россия, лдпр, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сша, в мире
"Войны не будет". Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена
18:04 16.06.2021 (обновлено: 18:51 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя кадры со встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отметил, что люди во всем мире вздохнули с облегчением, увидев лица двух президентов: войны не будет.

"Сегодня у всего человечества замерло дыхание при виде рукопожатия двух великих лидеров — президентов России и США. Эти два человека по-настоящему руководят миром. И сегодня, увидев их лица, люди во всем мире вздохнули с облегчением: войны не будет", — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, президенты обеспечат нормальное развитие планеты и "будут идти друг другу навстречу по тем вопросам, по которым у них разная позиция".
"Да здравствует мир и демократия! Пусть процветают Россия и США!" — подытожил свое сообщение Жириновский.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве. Перед встречей Путин и Байден пожали друг другу руки во время фотографирования на крыльце виллы, где проходят переговоры. В настоящее время проходит первая часть переговоров президентов России и США в расширенном формате.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияЛДПРДжо БайденВладимир ПутинВладимир ЖириновскийСШАВ мире
 
 
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