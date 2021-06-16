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"Войны не будет". Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена

"Войны не будет". Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

"Войны не будет". Жириновский прокомментировал встречу Путина и Байдена

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя кадры со встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отметил, что люди во всем мире вздохнули с... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:04

2021-06-16T18:04

2021-06-16T18:51

саммит путина и байдена

россия

лдпр

джо байден

владимир путин

владимир жириновский

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в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя кадры со встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отметил, что люди во всем мире вздохнули с облегчением, увидев лица двух президентов: войны не будет.По его словам, президенты обеспечат нормальное развитие планеты и "будут идти друг другу навстречу по тем вопросам, по которым у них разная позиция"."Да здравствует мир и демократия! Пусть процветают Россия и США!" — подытожил свое сообщение Жириновский.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве. Перед встречей Путин и Байден пожали друг другу руки во время фотографирования на крыльце виллы, где проходят переговоры. В настоящее время проходит первая часть переговоров президентов России и США в расширенном формате.

россия

сша

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2021

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россия, лдпр, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сша, в мире