https://ria.ru/20210616/zhara-1737194120.html

Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных

Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных - РИА Новости, 16.06.2021

Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных

"Безумная жара" с температурой до 31 градуса придет в Москву на выходных, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:58

2021-06-16T11:58

2021-06-16T17:06

елена волосюк

день россии

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Безумная жара" с температурой до 31 градуса придет в Москву на выходных, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она отметила, что ослабление придется только на середину недели — на среду и четверг, а в пятницу днем ожидается плюс 23-28 градусов.В выходные воздух прогреется в районе 25-31 градуса, а в воскресенье местами столбик термометра будет показывать выше 30 градусов.Она добавила, что воздух будет теплее примерно на четыре-шесть градусов выше нормы."Температуры будут близки к рекордным, потому что рекорд 19 июня принадлежит 1897 году и составляет плюс 31,8, а 20 июня максимум был 31,1 в 1956 году, так что не исключено, что может оказаться и рекорд", — заключила Волосюк.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что воздух в июле в столице прогреется на полтора-два градуса выше обычного.

https://ria.ru/20210615/kupanie-1737013264.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/zhara-1732687410.html

москва

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елена волосюк, день россии, москва, общество