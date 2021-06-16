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Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных
Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных - РИА Новости, 16.06.2021
Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных
"Безумная жара" с температурой до 31 градуса придет в Москву на выходных, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:58
2021-06-16T11:58
2021-06-16T17:06
елена волосюк
день россии
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общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Безумная жара" с температурой до 31 градуса придет в Москву на выходных, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она отметила, что ослабление придется только на середину недели — на среду и четверг, а в пятницу днем ожидается плюс 23-28 градусов.В выходные воздух прогреется в районе 25-31 градуса, а в воскресенье местами столбик термометра будет показывать выше 30 градусов.Она добавила, что воздух будет теплее примерно на четыре-шесть градусов выше нормы."Температуры будут близки к рекордным, потому что рекорд 19 июня принадлежит 1897 году и составляет плюс 31,8, а 20 июня максимум был 31,1 в 1956 году, так что не исключено, что может оказаться и рекорд", — заключила Волосюк.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что воздух в июле в столице прогреется на полтора-два градуса выше обычного.
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елена волосюк, день россии, москва, общество
Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных
11:58 16.06.2021 (обновлено: 17:06 16.06.2021)
Москвичей предупредили о "безумной жаре" с температурой до 31 градуса на выходных
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
"Безумная жара" с температурой до 31 градуса придет в Москву
на выходных, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Елена Волосюк.
Она отметила, что ослабление придется только на середину недели — на среду и четверг, а в пятницу днем ожидается плюс 23-28 градусов.
В выходные воздух прогреется в районе 25-31 градуса, а в воскресенье местами столбик термометра будет показывать выше 30 градусов.
"Теплее станут и ночи. Если предстоящие две ночи на уровне плюс восемь-тринадцать градусов, то затем ночами станет даже жарко — до 13-18 градусов", — сказала синоптик.
Она добавила, что воздух будет теплее примерно на четыре-шесть градусов выше нормы.
"Температуры будут близки к рекордным, потому что рекорд 19 июня принадлежит 1897 году и составляет плюс 31,8, а 20 июня максимум был 31,1 в 1956 году, так что не исключено, что может оказаться и рекорд", — заключила Волосюк.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
рассказал РИА Новости, что воздух в июле в столице прогреется на полтора-два градуса выше обычного.