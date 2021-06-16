https://ria.ru/20210616/zayavlenie-1737294823.html

Путин и Байден приняли заявление по стратегической стабильности

Путин и Байден приняли заявление по стратегической стабильности - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден приняли заявление по стратегической стабильности

Россия и США посредством диалога стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, текст соответствующего совместного... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:18

2021-06-16T19:18

2021-06-16T20:04

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США посредством диалога стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, текст соответствующего совместного заявления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена опубликован на сайте Кремля."Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в заявлении.РФ и США демонстрировали, что "даже в периоды напряженности" способны добиться прогресса и предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков конфликтов, текст соответствующего совместного заявления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена опубликован на сайте Кремля."Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210616/konsultatsii-1737288916.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире