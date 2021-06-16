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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/zayavlenie-1737294823.html
Путин и Байден приняли заявление по стратегической стабильности
Путин и Байден приняли заявление по стратегической стабильности - РИА Новости, 16.06.2021
Путин и Байден приняли заявление по стратегической стабильности
Россия и США посредством диалога стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, текст соответствующего совместного... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:18
2021-06-16T20:04
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США посредством диалога стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, текст соответствующего совместного заявления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена опубликован на сайте Кремля."Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в заявлении.РФ и США демонстрировали, что "даже в периоды напряженности" способны добиться прогресса и предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков конфликтов, текст соответствующего совместного заявления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена опубликован на сайте Кремля."Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - говорится в заявлении.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин и Байден приняли заявление по стратегической стабильности
19:18 16.06.2021 (обновлено: 20:04 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США посредством диалога стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, текст соответствующего совместного заявления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена опубликован на сайте Кремля.
"Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в заявлении.
РФ и США демонстрировали, что "даже в периоды напряженности" способны добиться прогресса и предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков конфликтов, текст соответствующего совместного заявления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена опубликован на сайте Кремля.
"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 18:55Саммит Путина и Байдена
Россия и США начнут консультации по стратегической стабильности
 
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