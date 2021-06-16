https://ria.ru/20210616/zakon-1737231292.html

Госдума ограничила общение кредиторов и коллекторов с близкими должника

Госдума ограничила общение кредиторов и коллекторов с близкими должника - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума ограничила общение кредиторов и коллекторов с близкими должника

Госдума приняла закон, обязывающий кредиторов и коллекторов общаться только с должниками, а с их близкими и знакомыми - лишь при условии письменного согласия... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:43

2021-06-16T14:43

2021-06-16T14:43

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий кредиторов и коллекторов общаться только с должниками, а с их близкими и знакомыми - лишь при условии письменного согласия последних.Документ устанавливает ограничения для кредиторов и коллекторов при их общении с должниками, а также третьими лицами, в том числе их родственниками и знакомыми. В нем предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц, поясняла ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Теперь кредитор или коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его в любой позволяющей подтвердить факт его отзыва форме. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а в отношении кредиторов - кредитных организаций его нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этого дня.Действующее законодательство допускает взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения, отмечала Яровая.Комитет Госдумы по финрынку ранее также обращал внимание на имеющиеся случаи, когда взыскатели злоупотребляли своим правом и даже при наличии устного выражения несогласия третьего лица на взаимодействие с ним продолжали такое взаимодействие вплоть до обращения этого третьего лица в суд, также зачастую заемщики при получении кредита указывают третьих лиц для возможного взаимодействия по поводу возврата просроченной задолженности, предварительно не заручившись их согласием на такое взаимодействие.Реализация норм закона будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физлицами, не являющимися должниками, считает комитет по финрынку.

https://ria.ru/20210607/milonov-1735946466.html

https://ria.ru/20210508/kollektory-1731461043.html

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