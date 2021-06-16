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Госдума приняла закон о запрете демонстрировать изображения нацистов
Госдума приняла закон о запрете демонстрировать изображения нацистов - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума приняла закон о запрете демонстрировать изображения нацистов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:01
2021-06-16T12:01
россия
елена ямпольская
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.Закон вносит изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".Согласно документу, запрещается, в частности, ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха - их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов. Как ранее заявила одна из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики.Первоначально предполагалось распространить запретительные меры на любую демонстрацию изображения всех военных преступников, за исключением случаев без признаков пропаганды и оправдания нацизма. Однако впоследствии в законопроект были внесены правительственные поправки о том, чтобы запрет на публичную демонстрацию военных нацистских преступников касался лишь изображений руководителей организаций, осужденных Международным Нюрнбергским военным трибуналом, а не всех рядовых членов.В пояснительной записке отмечается, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников: в магазинах и на различных сайтах в интернете продается разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.Закон направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима и его союзников, отмечают разработчики.
https://ria.ru/20210606/rossiya-1735872648.html
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россия, елена ямпольская, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, общество
Госдума приняла закон о запрете демонстрировать изображения нацистов
12:01 16.06.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ

Госдума приняла закон о запрете демонстрации изображений нацистов и распространения атрибутики

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.
Закон вносит изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
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Согласно документу, запрещается, в частности, ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха - их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов. Как ранее заявила одна из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики.
Первоначально предполагалось распространить запретительные меры на любую демонстрацию изображения всех военных преступников, за исключением случаев без признаков пропаганды и оправдания нацизма. Однако впоследствии в законопроект были внесены правительственные поправки о том, чтобы запрет на публичную демонстрацию военных нацистских преступников касался лишь изображений руководителей организаций, осужденных Международным Нюрнбергским военным трибуналом, а не всех рядовых членов.
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В пояснительной записке отмечается, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников: в магазинах и на различных сайтах в интернете продается разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.
Закон направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима и его союзников, отмечают разработчики.
 
РоссияЕлена ЯмпольскаяВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФОбщество
 
 
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