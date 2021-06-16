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Госдума приняла закон, расширяющий права Генпрокуратуры

Госдума приняла закон, расширяющий права Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон, расширяющий права Генпрокуратуры

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:19

2021-06-16T11:19

2021-06-16T11:19

россия

госдума рф

генеральная прокуратура рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".Как указано в пояснительной записке к закону, за Генеральной прокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.Согласно документу, в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.По закону, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ. Кроме того, Генпрокуратура получит право обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому Генпрокуратура получает право обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решений международных, межгосударственных органов в случае их противоречия российской Конституции.Подобное право уже существует у президента РФ, правительства и Верховного суда.В законе уточняется, что надзорное ведомство принимает решение об обращении с запросом в КС РФ на основании заключения полномочных федеральных госорганов либо "на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа".

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/sudy-1735116321.html

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россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин, политика