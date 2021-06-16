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Госдума приняла закон, расширяющий права Генпрокуратуры
Госдума приняла закон, расширяющий права Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума приняла закон, расширяющий права Генпрокуратуры
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:19
2021-06-16T11:19
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".Как указано в пояснительной записке к закону, за Генеральной прокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.Согласно документу, в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.По закону, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ. Кроме того, Генпрокуратура получит право обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому Генпрокуратура получает право обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решений международных, межгосударственных органов в случае их противоречия российской Конституции.Подобное право уже существует у президента РФ, правительства и Верховного суда.В законе уточняется, что надзорное ведомство принимает решение об обращении с запросом в КС РФ на основании заключения полномочных федеральных госорганов либо "на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа".
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россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин, политика
Госдума приняла закон, расширяющий права Генпрокуратуры
11:19 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственная дума в третьем чтении приняла закон, расширяющий права Генеральной прокуратуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях.
Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".
Как указано в пояснительной записке к закону, за Генеральной прокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.
Согласно документу, в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:12Сказано в эфире
"Политический акт". Юрист о перспективах работы Генпрокуратуры в ЕСПЧ
По закону, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.
Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.
Кроме того, Генпрокуратура получит право обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому Генпрокуратура получает право обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решений международных, межгосударственных органов в случае их противоречия российской Конституции.
Подобное право уже существует у президента РФ, правительства и Верховного суда.
В законе уточняется, что надзорное ведомство принимает решение об обращении с запросом в КС РФ на основании заключения полномочных федеральных госорганов либо "на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа".
 
РоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинПолитика
 
 
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