https://ria.ru/20210616/zagar-1737160589.html

Названа категория людей, которым нельзя загорать

Названа категория людей, которым нельзя загорать - РИА Новости, 16.06.2021

Названа категория людей, которым нельзя загорать

Существует "три кита" противопоказаний для загара. О них в интервью радио Sputnik рассказала косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T04:18

2021-06-16T04:18

2021-06-16T07:42

россия

загар

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Существует "три кита" противопоказаний для загара. О них в интервью радио Sputnik рассказала косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук. Не рекомендуется находиться на солнце после некоторых косметических процедур, отметила она. Второе противопоказание связано с использованием косметики, в составе которой есть кислоты. Такие средства нужно оставить на осенне-зимний период либо использовать только на ночь, посоветовала косметолог. Третья причина избегать солнца – хроническое заболевание кожи лица. "Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов. Это "три кита" противопоказаний для загара", – рассказала Анна Кугук.Чтобы защитить кожу от агрессивного излучения, косметолог рекомендует наносить SPF-крем, то есть защитный. По ее словам, это обязательно нужно делать, если ультрафиолетовый (UV) индекс 4 и выше."Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации", – объяснила Анна Кугук. По ее словам, тем, у кого нет никаких противопоказаний, загорать лучше всего утром до 10 утра либо после 17 часов. "В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства", – добавила Анна Кугук в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/zagar-1732705639.html

https://ria.ru/20200710/1574143790.html

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россия, загар, общество