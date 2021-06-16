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Названа категория людей, которым нельзя загорать
Названа категория людей, которым нельзя загорать - РИА Новости, 16.06.2021
Названа категория людей, которым нельзя загорать
Существует "три кита" противопоказаний для загара. О них в интервью радио Sputnik рассказала косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T04:18
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россия
загар
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Существует "три кита" противопоказаний для загара. О них в интервью радио Sputnik рассказала косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук. Не рекомендуется находиться на солнце после некоторых косметических процедур, отметила она. Второе противопоказание связано с использованием косметики, в составе которой есть кислоты. Такие средства нужно оставить на осенне-зимний период либо использовать только на ночь, посоветовала косметолог. Третья причина избегать солнца – хроническое заболевание кожи лица. "Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов. Это "три кита" противопоказаний для загара", – рассказала Анна Кугук.Чтобы защитить кожу от агрессивного излучения, косметолог рекомендует наносить SPF-крем, то есть защитный. По ее словам, это обязательно нужно делать, если ультрафиолетовый (UV) индекс 4 и выше."Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации", – объяснила Анна Кугук. По ее словам, тем, у кого нет никаких противопоказаний, загорать лучше всего утром до 10 утра либо после 17 часов. "В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства", – добавила Анна Кугук в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/zagar-1732705639.html
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россия, загар, общество
Названа категория людей, которым нельзя загорать
04:18 16.06.2021 (обновлено: 07:42 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка загорает у пруда
Девушка загорает у пруда - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эксперт посоветовала отказаться от загара после косметических процедур

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Существует "три кита" противопоказаний для загара. О них в интервью радио Sputnik рассказала косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук.
Не рекомендуется находиться на солнце после некоторых косметических процедур, отметила она.
"В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация", – уточнила Анна Кугук.
Второе противопоказание связано с использованием косметики, в составе которой есть кислоты. Такие средства нужно оставить на осенне-зимний период либо использовать только на ночь, посоветовала косметолог.
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Третья причина избегать солнца – хроническое заболевание кожи лица.
"Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов. Это "три кита" противопоказаний для загара", – рассказала Анна Кугук.
Чтобы защитить кожу от агрессивного излучения, косметолог рекомендует наносить SPF-крем, то есть защитный. По ее словам, это обязательно нужно делать, если ультрафиолетовый (UV) индекс 4 и выше.
"Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации", – объяснила Анна Кугук.
По ее словам, тем, у кого нет никаких противопоказаний, загорать лучше всего утром до 10 утра либо после 17 часов.
"В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства", – добавила Анна Кугук в интервью радио Sputnik.
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