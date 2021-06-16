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В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части
В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части - РИА Новости, 16.06.2021
В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части
Сильный взрыв произошел на территории армейской части на северо-востоке Колумбии, возможно, есть раненые среди военных, сообщает Blu Radio. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T00:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Сильный взрыв произошел на территории армейской части на северо-востоке Колумбии, возможно, есть раненые среди военных, сообщает Blu Radio."Сообщают о сильном взрыве внутри 30-й армейской бригады в Кукуте. Несколько военных могло быть ранено", - отмечает СМИ.По предварительным данным, ранены пять человек.В настоящее время в военный гарнизон заезжают скорые.
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колумбия, в мире
В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части
00:24 16.06.2021 (обновлено: 02:47 16.06.2021)
 
© Flickr / Tijs ZwinkelsКолумбия
Колумбия - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Flickr / Tijs Zwinkels

В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Сильный взрыв произошел на территории армейской части на северо-востоке Колумбии, возможно, есть раненые среди военных, сообщает Blu Radio.
"Сообщают о сильном взрыве внутри 30-й армейской бригады в Кукуте. Несколько военных могло быть ранено", - отмечает СМИ.
По предварительным данным, ранены пять человек.
В настоящее время в военный гарнизон заезжают скорые.
 
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