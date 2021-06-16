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В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части

В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части - РИА Новости, 16.06.2021

В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части

Сильный взрыв произошел на территории армейской части на северо-востоке Колумбии, возможно, есть раненые среди военных, сообщает Blu Radio. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T00:24

2021-06-16T00:24

2021-06-16T02:47

колумбия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Сильный взрыв произошел на территории армейской части на северо-востоке Колумбии, возможно, есть раненые среди военных, сообщает Blu Radio."Сообщают о сильном взрыве внутри 30-й армейской бригады в Кукуте. Несколько военных могло быть ранено", - отмечает СМИ.По предварительным данным, ранены пять человек.В настоящее время в военный гарнизон заезжают скорые.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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