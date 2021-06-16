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Двусторонние встречи президентов России и США

Двусторонние встречи президентов России и США - РИА Новости, 16.06.2021

Двусторонние встречи президентов России и США

Первая встреча президентов России и США произошла в июне 1991 года, когда Россия еще входила в состав СССР. Борис Ельцин прилетел в Америку через неделю после... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T02:00

2021-06-16T02:00

2021-06-16T02:00

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Борис Ельцин и Джордж Буш-старшийПервая встреча президентов России и США произошла в июне 1991 года, когда Россия еще входила в состав СССР. Борис Ельцин прилетел в Америку через неделю после победы на выборах (на тот момент он был избранным президентом РСФСР, но формально оставался председателем Верховного Совета РСФСР). Перед началом встречи президент США Джордж Буш-старший (1989-1993) и президент Ельцин произнесли речи на лужайке Белого дома. Ельцин заверил президента Буша, что демократия будет развиваться, и высказался в поддержку позиции прибалтийских республик, подчеркнув, что нельзя удержать их в составе СССР силой.Первая после распада СССР встреча глав России и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша-старшего состоялась 31 января – 1 февраля 1992 года в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Она проводилась в рамках первого официального визита президента России в США. В ходе переговоров стороны подписали декларацию, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников.16-17 июня 1992 года состоялась вторая встреча глав государств в ходе государственного визита Ельцина в Вашингтон. В ходе переговоров президенты поставили цель сокращения стратегических ядерных арсеналов своих стран на 3000-3500 боеголовок к 2003 году. Другие соглашения о контроле над вооружениями касались ограниченной обороны от баллистических ракет, ядерного и химического нераспространения, конверсии оборонной промышленности и помощи США России в транспортировке и уничтожении ядерного и химического оружия. Во время встречи была подписана Хартия российско-американского партнерства и дружбы.2-3 января 1993 года состоялся рабочий визит президента США Джорджа Буша-старшего в Москву. 3 января в ходе встречи Ельцина и Буша был подписан Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Подписаны Меморандум о договоренности о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам; Протокол о показах и инспекциях тяжелых бомбардировщиков; Протокол о процедурах, регулирующих ликвидацию тяжелых МБР, и о процедурах, регулирующих переоборудование шахтных пусковых установок тяжелых МБР.Борис Ельцин и Билл КлинтонЕльцин и его американский коллега Билл Клинтон (1993-2001) встречались 18 раз. Их первая встреча состоялась в апреле 1993 года в Ванкувере (Канада). В подписанной декларации лидеры заявили о своей верности курсу на эффективное российско-американское партнерство. С первых встреч президенты стали звать друг друга "друг Билл" и "друг Борис". 15 января 1994 года в ходе визита Клинтона в Москву были подписаны Меморандум о намерениях между правительствами двух стран о сотрудничестве в области экспортного контроля и 20-летний контракт на продажу в США российского урана, извлекаемого из демонтируемых ядерных боеголовок. Также было принято Совместное заявление о нераспространении оружия массового поражения и средств его доставки и Декларация об отказе РФ и США от нацеливания друг на друга стратегических ядерных ракет. В сентябре 1994 года в ходе визита Ельцина в США было подписано Совместное заявление президентов РФ и США по вопросу стратегической стабильности и ядерной безопасности; было принято Совместное заявление о принципах и целях развития торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества "Партнерство для экономического прогресса", главной целью которого провозглашено "стремление установить стратегическое экономическое партнерство". 9-10 мая 1995 года президент США Клинтон посетил Москву по случаю 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. 20 апреля 1996 года он принял участие в Саммите по ядерной безопасности в Москве. В ходе личной встречи президентов обсуждались вопросы сокращения ядерных арсеналов и достижения мира на Балканах и Ближнем Востоке. В ходе Хельсинкских переговоров 21 марта 1997 года началось обсуждение положений договора СНВ-3, шли споры о возможности приема в НАТО бывших социалистических государств, ранее входивших в Организацию Варшавского договора.На встрече в Париже 27 мая 1997 года Ельцин и Клинтон подписали Основополагающий акт Россия - НАТО. В сентябре 1998 года в Москве лидеры обсуждали вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, призвали к миру в Косове и осудили терроризм. Активно развивался диалог на высшем уровне на полях различных саммитов. Лидеры США и России неоднократно встречались в рамках саммита "Большой семерки", впоследствии - "Большой восьмерки", ОБСЕ. В 1990-е годы между РФ и США было заключено более ста межправительственных и межгосударственных договоров, что составляло более половины всех аналогичных советско-американских документов, подписанных в 1933-1991 годах. Для данного этапа российско-американских отношений было характерно снижение количества договоренностей по военно-политическим и региональным проблемам и рост соглашений по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По мнению экспертов, в первой половине 1990-х годов в двусторонних отношениях между Россией и США был получен целый ряд значимых результатов: достижения в области контроля над стратегическими вооружениями, ликвидация или, по крайней мере, сужение идеологических и политических разногласий между Россией и США, расширение деловых и культурных контактов россиян и американцев, экономическая помощь США и т.п.Владимир путин и Билл КлинтонВладимир Путин и Билл Клинтон успели провести четыре встречи – второй срок американского президента подходил к концу. 3-5 июня 2000 года Клинтон посетил Москву, где провел первую встречу с избранным президентом России Владимиром Путиным. В ходе московского саммита президенты обсуждали контроль над вооружениями, ситуацию на Балканах и Северном Кавказе. Президенты подписали совместное заявление о принципах стратегической стабильности, провозглашавшее дальнейшее сокращение ядерного потенциала обеих стран в рамках договора СНВ-2, а также утверждавшее приверженность глав двух государств Договору по ПРО 1972 года, а также меморандум о договоренности между РФ и США о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет. Спустя полтора месяца лидеры встретили на саммите G8 на Окинаве (Япония), где приняли совместное заявление о сотрудничестве в области международной безопасности, в котором затронуты вопросы взаимодействия двух стран по договору о противоракетной обороне 1972 года. На следующей встрече Путина и Клинтона, в сентябре 2000 года в ООН обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене, в том числе борьба с международным терроризмом, ситуация в Центральной Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и в Чечне. По итогам двусторонней встречи главы государств приняли совместное российско-американское заявление по стратегической стабильности. 15 ноября 2000 года во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Брунее лидеры России и США рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, обменялись мнениями по проблемам разоружения.Владимир Путин и Джордж Буш-младшийВладимир Путин и Джордж Буш-младший поддерживали регулярные контакты. Только личных встреч в двустороннем формате и в рамках многосторонних форумов начиная с 2001 года было 24, не говоря уже об общении по телефону и переписке. Ими была "инициирована громадная работа по расширению сотрудничества с американцами в двусторонних делах, по ключевым вопросам международной стабильности, по взаимодействию по основным региональным проблемам". Их первая встреча состоялась 16 июня 2001 года в Любляне (Словения). Главными темами переговоров стали укрепление стратегической стабильности и инициатива США по созданию Национальной противоракетной обороны. 7-16 ноября 2001 года Путин совершил первый государственный визит в США, в ходе которого президентами двух стран был принят "План совместных действий" в дополнение к шести подписанным ранее заявлениям. 22-26 мая 2002 года состоялся первый официальный визит Джорджа Буша-младшего в Россию. В ходе саммита 24 мая Буш и Путин подписали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) и Московскую декларацию о новых стратегических отношениях между РФ и США, еще раз подтвердившую курс двух стран на тесное сотрудничество по всем глобальным вопросам. Также был подписан ряд совместных заявлений.22 ноября 2002 года российско-американская встреча на высшем уровне прошла в Екатерининском дворце государственного музея-заповедника "Царское село". Основными темами беседы лидеров двух стран стали совместная борьба с терроризмом, взаимодействие России и НАТО, а также двусторонние отношения России и США. По итогам встречи Путин и Буш приняли совместное заявление по Ираку, в котором призвали Багдад полностью соблюдать резолюцию 1441 Совбеза ООН и безоговорочно сотрудничать в выполнении своих обязательств в области разоружения, иначе "он столкнется с серьезными последствиями".1 июня 2003 года Буш, прибывший в Санкт-Петербург для участия в торжествах, посвященных 300-летию со дня основания города, встречался с Путиным. Президенты обменялись грамотами о ратификации Договора о сокращении наступательных потенциалов. На встрече было решено создать двустороннюю комиссию по выполнению Договора. 15 июля 2006 года в рамках саммита G8 в Стрельне (Санкт-Петербург) Путин и Буш договорились о совместной разработке соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и борьбе с ядерным терроризмом. Последняя встреча Путина с Бушем-младшим состоялась в апреле 2008 года в Сочи. Они подписали Декларацию о стратегических рамках российско-американских отношений. Документ зафиксировал договоренность о создании системы глобальной ПРО, объединяющей российскую, американскую и европейскую системы. В то же время декларация провозглашала несогласие России с планами расширения НАТО на Восток. В ходе визита 6 апреля состоялась встреча Буша-младшего с избранным президентом России Дмитрием Медведевым.Дмитрий Медведев и Джордж Буш-младшийДмитрий Медведев и Джордж Буш-младший встречались трижды: 7 июля 2008 года на полях саммита G8 в Тояко на японском острове Хоккайдо, 15 ноября 2008 года на саммите G20 в США и 23 ноября 2008 года на саммите АТЭС в Перу. На первой встрече российский президент заявил, что по всем вопросам рассчитывает на диалог с США. Лидеры обсудили широкий круг вопросов: иранскую ядерную программу, планы США по размещению элементов ПРО в государствах Восточной Европы, рост напряженности в российско-грузинских отношениях и др. На последней встрече главы двух государств подтвердили готовность к продолжению сотрудничества по вопросам стратегической безопасности, а также обсудили проблему мирового финансового кризиса.Дмитрий Медведев и Барак ОбамаДмитрий Медведев и Барак Обама провели 11 официальных двусторонних встреч. Первая личная встреча Медведева и Обамы состоялась 1 апреля 2009 года в Лондоне. По итогам переговоров президенты приняли два совместных заявления – по развитию российско-американских отношений и дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений. Было обсуждено множество вопросов, в том числе меры по преодолению последствий глобального экономического кризиса, укреплению международной валютно-финансовой системы, восстановлению экономического роста и т.д. Знаковой можно назвать встречу президентов 24 сентября 2009 года в Нью-Йорке, когда лидеры заявили, что Россия и США намерены заключить новый Договор по СНВ-2 в намеченные ранее сроки. 8 апреля 2010 года в Праге главы государств подписали новый Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 24 июня 2010 года по итогам официального визита Дмитрия Медведева в США было принято совместное Заявление российского и американского президентов относительно вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Стороны заявили, что процесс завершится осенью 2010 года. В итоге РФ стала членом ВТО 22 августа 2012 года.Владимир Путин и Барак ОбамаВпервые Владимир Путин и Барак Обама встретились в ходе рабочего визита американского президента в Москву 7 июля 2009 года, когда Путин занимал должность председателя правительства. В качестве президента Путин впервые встретился с Обамой 18 июня 2012 года в мексиканском городе Лос-Кабосе на полях саммита G20. По итогам встречи было принято совместное заявление, которое содержало позицию двух стран по таким вопросам, как торгово-экономическое сотрудничество РФ и США, в том числе с учетом присоединения России к ВТО, проблематика нераспространения, региональные проблемы, такие как иранская ядерная программа, ситуация вокруг КНДР и на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Кроме того, в заявлении подчеркивалось намерение продолжать борьбу с наркотрафиком, трансграничной преступностью и другими современными вызовами. Также были затронуты вопросы контактов между людьми, гуманитарные проблемы и укрепление демократии. Всего Путин и Обама встречались девять раз. Одна из важных встреч прошла 17 июня 2013 года в рамках саммита "большой восьмерки" в городе Эннискиллен на озере Лох-Эрн в Северной Ирландии. Лидеры двух стран достигли ряда договоренностей по развитию двусторонних отношений и международной проблематике: расширить диалог между российским премьером и американским вице-президентом, использовать линию прямой связи для обмена срочными сообщениями в сфере кибербезопасности, провести двусторонний саммит в Москве, а также активизировать мирные переговоры по урегулированию в Сирии. Стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом.Владимир путин и Дональд ТрампВладимир Путин встречался с 45-м президентом США Дональдом Трампом шесть раз. Первый раз встреча глав государств состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), второй раз – 11 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме, затем 16 июля 2018 года в Хельсинки в формате "один на один", 11 ноября 2018 года президенты кратко побеседовали в Париже на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, 1 декабря 2018 года они провели неформальную беседу на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. 28 июня 2019 года встреча президентов состоялась в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки".На первой встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии. Была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы по российско-американскому взаимодействию. В ходе второй встречи в Данаге лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии, где пришли к соглашению, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса. Самой плодотворной стала полноформатная встреча в Хельсинки, где президенты обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений и по завершении переговоров сделали заявления для прессы. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США. По словам Владимира Путина, стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и где даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана. Путин сообщил, что РФ предложила США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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