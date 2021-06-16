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В Госдуме заявили, что не стоит впадать в эйфорию после саммита в Женеве

В Госдуме заявили, что не стоит впадать в эйфорию после саммита в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

В Госдуме заявили, что не стоит впадать в эйфорию после саммита в Женеве

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать шагом к "разрядке", но в эйфорию впадать не стоит, написал в своём Telegram-канале... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T23:34

2021-06-16T23:34

2021-06-16T23:34

саммит путина и байдена

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать шагом к "разрядке", но в эйфорию впадать не стоит, написал в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана."Первый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена можно считать если не успешным, то точно шагом к разрядке и снятию "перегрузки" в двусторонних отношениях", - написал Слуцкий.Он добавил, что речь не идёт о "перезагрузке 2.0" в российско-американских отношениях, но есть определённые признаки улучшения атмосферы между странами, переговоры в Женеве пойдут на пользу не только РФ и США, но и всему миру. "Конечно, о "Перезагрузке 2.0" или прорыве пока говорить действительно рано. Но все же есть определенные признаки улучшения общей атмосферы и начала диалога о перспективах выравнивания кривой падения в двусторонних отношениях. И если отталкиваться от весьма сдержанных прогнозов аналитиков, то сегодняшние переговоры в Женеве можно назвать результатом со знаком плюс. Причем не только для Москвы или Вашингтона, а всего мира, безопасность которого получила реальные шансы на укрепление", - заявил политик.Слуцкий напомнил про важность подписания совместного заявления по стратегической стабильности. Благодаря ему, как считает политик, глобальная безопасность получила надежду на укрепление. "Это, по сути, повторение договоренностей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1985 года, давших старт процессам контроля над вооружениями и формирования договорной базы в этой сфере. И сегодня – уже в наши дни - архитектура глобальной безопасности получила вновь надежду на укрепление. Даже если бы все ограничилось одним этим документом, можно было бы говорить о том, что встреча была полезной", - отметил парламентарий.По его словам, хотя результаты переговоры, вероятно, превзошли ожидания скептиков, не стоит впадать в эйфорию. "Переговоры, возможно, в чем-то превзошли ожидания скептиков, но в эйфорию впадать тоже не стоит. "В такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули", - очень точная и емкая оценка итогов саммита со стороны президента России", - заключил депутат.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737322340.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире