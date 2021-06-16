https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737314276.html
Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась всего 3,5 часа
Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась всего 3,5 часа - РИА Новости, 16.06.2021
Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась всего 3,5 часа
Президент США Джо Байден заявил, что ему и российскому лидеру Владимиру Путину хватило времени на саммите, больше не требовалось. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:08
2021-06-16T21:08
2021-06-16T21:08
саммит путина и байдена
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему и российскому лидеру Владимиру Путину хватило времени на саммите, больше не требовалось."Причиной того, что он (саммит) не продолжался дольше, было то, что, когда в последний раз лидеры двух стран проводили вместе больше, чем два часа, ведя прямой диалог через стол друг от друга, обсуждая (проблемы) в исключительных деталях? Я не помню такого", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России."Больше нам не понадобилось <…> Мы обсудили очень много", - отметил президент США."После двух часов мы посмотрели друг на друга и сказали: "ну, ок?" - сказал Байден, подчеркнув, что работа должна быть продолжена.Встреча Путина и Байдена в среду в Женеве длилась 4,5 часа, включая перерыв. Переговоры в узком составе продлились почти 2 часа, в расширенном - полтора.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась всего 3,5 часа
Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась всего 3,5 часа