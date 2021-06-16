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Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной

Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной - РИА Новости, 16.06.2021

Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной

Президент США Джо Байден заявил, что тон беседы с президентом РФ Владимиром Путиным был "хорошим" и "позитивным". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:33

2021-06-16T20:33

2021-06-16T22:53

россия

владимир путин

сша

в мире

саммит путина и байдена

джо байден

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что тон беседы с президентом РФ Владимиром Путиным был "хорошим" и "позитивным"."Я должен сказать вам, тон всей встречи... был хорошим, позитивным. Не было никаких резких действий", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.По словам президента, стороны также обозначали моменты, в которых были несогласны друг с другом."Нет, угроз не было", - сказал президент США.

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сша

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