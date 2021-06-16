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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737309195.html
Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной
Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной - РИА Новости, 16.06.2021
Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной
Президент США Джо Байден заявил, что тон беседы с президентом РФ Владимиром Путиным был "хорошим" и "позитивным". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:33
2021-06-16T22:53
россия
владимир путин
сша
в мире
саммит путина и байдена
джо байден
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что тон беседы с президентом РФ Владимиром Путиным был "хорошим" и "позитивным"."Я должен сказать вам, тон всей встречи... был хорошим, позитивным. Не было никаких резких действий", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.По словам президента, стороны также обозначали моменты, в которых были несогласны друг с другом."Нет, угроз не было", - сказал президент США.
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россия, владимир путин, сша, в мире, джо байден
Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной
20:33 16.06.2021 (обновлено: 22:53 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Байден назвал атмосферу встречи с Путиным доброй и позитивной

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что тон беседы с президентом РФ Владимиром Путиным был "хорошим" и "позитивным".
"Я должен сказать вам, тон всей встречи... был хорошим, позитивным. Не было никаких резких действий", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.
По словам президента, стороны также обозначали моменты, в которых были несогласны друг с другом.
"Нет, угроз не было", - сказал президент США.
 
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