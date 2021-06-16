https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737301730.html
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:48
2021-06-16T19:48
2021-06-16T20:08
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_0:147:3097:1889_1920x0_80_0_0_d7b11097f1b83860422b1c4f177e065f.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным."Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, почему этот саммит так важен и как бы он ответил девятилетней девочке."Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общее правило неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, засухи, чтобы было достаточно продовольствия в этой связи, для всех жителей Земли, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее", - добавил он.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_22c07fb4a66628d7fd43d74f966769d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, владимир путин, в мире
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом
19:48 16.06.2021 (обновлено: 20:08 16.06.2021)
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом
: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным.
"Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, почему этот саммит так важен и как бы он ответил девятилетней девочке.
"Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общее правило неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, засухи, чтобы было достаточно продовольствия в этой связи, для всех жителей Земли, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее", - добавил он.