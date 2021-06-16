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Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом

Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021

Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:48

2021-06-16T19:48

2021-06-16T20:08

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным."Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, почему этот саммит так важен и как бы он ответил девятилетней девочке."Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общее правило неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, засухи, чтобы было достаточно продовольствия в этой связи, для всех жителей Земли, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее", - добавил он.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире