Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737301730.html
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:48
2021-06-16T20:08
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_0:147:3097:1889_1920x0_80_0_0_d7b11097f1b83860422b1c4f177e065f.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным."Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, почему этот саммит так важен и как бы он ответил девятилетней девочке."Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общее правило неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, засухи, чтобы было достаточно продовольствия в этой связи, для всех жителей Земли, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее", - добавил он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_22c07fb4a66628d7fd43d74f966769d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, владимир путин, в мире
Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом
19:48 16.06.2021 (обновлено: 20:08 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Путин объяснил дочке канадской журналистки важность встречи с Байденом

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным.
"Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, почему этот саммит так важен и как бы он ответил девятилетней девочке.
"Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общее правило неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, засухи, чтобы было достаточно продовольствия в этой связи, для всех жителей Земли, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее", - добавил он.
 
Саммит Путина и БайденаДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
09:29Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
Лента новостейМолния