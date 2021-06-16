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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737301031.html
Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами
Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами - РИА Новости, 16.06.2021
Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами
Президент США Джо Байден на российско-американском саммите поднял вопрос о работе в России "Радио Свобода"*, которое власти признали СМИ, выполняющим функции... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:44
2021-06-16T21:10
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на российско-американском саммите поднял вопрос о работе в России "Радио Свобода"*, которое власти признали СМИ, выполняющим функции иностранного агента, сообщил на пресс-конференции Владимир Путин.Он добавил, что американские СМИ "к сожалению, &lt;...&gt; не выполняют до конца требования российского закона".Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, появился в России в 2017 году. Поправки стали вынужденным ответом на притеснение российских СМИ в США, в частности, на признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами
19:44 16.06.2021 (обновлено: 21:10 16.06.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на российско-американском саммите поднял вопрос о работе в России "Радио Свобода"*, которое власти признали СМИ, выполняющим функции иностранного агента, сообщил на пресс-конференции Владимир Путин.
"У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого — у нас всего-то два таких средства массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию: Russia Today и Sputnik, — до этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали, сделали в ответ", — рассказал глава государства.
Он добавил, что американские СМИ "к сожалению, <...> не выполняют до конца требования российского закона".
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, появился в России в 2017 году. Поправки стали вынужденным ответом на притеснение российских СМИ в США, в частности, на признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
Микрофон в студии радиостанции - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 12:25
РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах
 
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