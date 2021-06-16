Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами
19:44 16.06.2021 (обновлено: 21:10 16.06.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на российско-американском саммите поднял вопрос о работе в России "Радио Свобода"*, которое власти признали СМИ, выполняющим функции иностранного агента, сообщил на пресс-конференции Владимир Путин.
"У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого — у нас всего-то два таких средства массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию: Russia Today и Sputnik, — до этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали, сделали в ответ", — рассказал глава государства.
Он добавил, что американские СМИ "к сожалению, <...> не выполняют до конца требования российского закона".
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, появился в России в 2017 году. Поправки стали вынужденным ответом на притеснение российских СМИ в США, в частности, на признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.