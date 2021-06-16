Путин напомнил Байдену, что США объявили RT и Sputnik иноагентами

"У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого — у нас всего-то два таких средства массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию: Russia Today и Sputnik, — до этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали, сделали в ответ", — рассказал глава государства.