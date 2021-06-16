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В Женеве закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе
В Женеве закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе - РИА Новости, 16.06.2021
В Женеве закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе
В Женеве завершились переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе, рассказал РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:21
2021-06-16T16:21
2021-06-16T17:08
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. В Женеве завершились переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе, рассказал РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На них, кроме президентов, присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.Встреча на вилле Ла Гранж началась около 14:30 по московскому времени, так что первая часть саммита продлилась почти два часа.После перерыва стороны приступят к диалогу в расширенном формате. В целом переговоры рассчитаны на пять часов.Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты выступят перед журналистами отдельно.Это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США в начале этого года.
РИА Новости
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РИА Новости
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_22c07fb4a66628d7fd43d74f966769d4.jpg
"Хочу вас поблагодарить за вашу инициативу по сегодняшней встрече" – Путин Байдену
Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Их первый саммит проходит на женевской вилле Ла Гранж.
2021-06-16T16:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, джо байден, владимир путин
В Женеве закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе
16:21 16.06.2021 (обновлено: 17:08 16.06.2021)
Переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились, продлились почти два часа
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости.
В Женеве
завершились переговоры Владимира Путина
и Джо Байдена
в узком составе, рассказал РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
На них, кроме президентов, присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.
Встреча на вилле Ла Гранж началась около 14:30 по московскому времени, так что первая часть саммита продлилась почти два часа.
После перерыва стороны приступят к диалогу в расширенном формате. В целом переговоры рассчитаны на пять часов.
Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты выступят перед журналистами отдельно.
Это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США
в начале этого года.