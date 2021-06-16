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В Женеве закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе

В Женеве закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе - РИА Новости, 16.06.2021

В Женеве закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе

В Женеве завершились переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе, рассказал РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:21

2021-06-16T16:21

2021-06-16T17:08

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. В Женеве завершились переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе, рассказал РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На них, кроме президентов, присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.Встреча на вилле Ла Гранж началась около 14:30 по московскому времени, так что первая часть саммита продлилась почти два часа.После перерыва стороны приступят к диалогу в расширенном формате. В целом переговоры рассчитаны на пять часов.Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты выступят перед журналистами отдельно.Это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США в начале этого года.

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2021

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"Хочу вас поблагодарить за вашу инициативу по сегодняшней встрече" – Путин Байдену Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Их первый саммит проходит на женевской вилле Ла Гранж. 2021-06-16T16:21 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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