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Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Саммит глав РФ и США в Женеве может оказать влияние на подходы Москвы к международным вопросам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:11

2021-06-16T10:11

2021-06-16T10:11

саммит путина и байдена

россия

нато

евросоюз

константин косачев

москва

сша

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Саммит глав РФ и США в Женеве может оказать влияние на подходы Москвы к международным вопросам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сегодняшний саммит в Женеве призван внести ясность в вопрос, есть ли у человечества право выбора или пресловутый "порядок, основанный на правилах", так и будет навязываться ему коллективным Западом". С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким "руководством" Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет", - написал сенатор в своем Facebook."С вполне вероятными последствиями с точки зрения переформулирования соответствующих российских концепций. Ведь и наше терпение в конце концов небеспредельно", - отметил Косачев.Сенатор предложил представить, что российская концепция отношений с Евросоюзом была бы сформулирована так: "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать". А также российская концепция обеспечения своей национальной безопасности была бы сформулирована так: "территориальная оборона России начинается за пределами российских границ"."Но именно так, дословно, сформулированы соответствующие концепции Евросоюза и НАТО в отношении России. И ничего, они полагают, что все в порядке и идет должным путем", - подчеркнул законодатель.По его мнению, "в порядке далеко не все или почти ничего". "И не будет в порядке, если НАТО и ЕС продолжат идти путем, перекрывающим кислород и все остальные дороги всем остальным участникам международных отношений. С позиции силы и принуждения к отношениям неравенства и подчиненности", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20210616/pompeo-1737171485.html

https://ria.ru/20210616/peregovory-1737170247.html

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россия, нато, евросоюз, константин косачев, москва, сша, в мире