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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737176856.html
Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Саммит глав РФ и США в Женеве может оказать влияние на подходы Москвы к международным вопросам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:11
2021-06-16T10:11
саммит путина и байдена
россия
нато
евросоюз
константин косачев
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Саммит глав РФ и США в Женеве может оказать влияние на подходы Москвы к международным вопросам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сегодняшний саммит в Женеве призван внести ясность в вопрос, есть ли у человечества право выбора или пресловутый "порядок, основанный на правилах", так и будет навязываться ему коллективным Западом". С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким "руководством" Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет", - написал сенатор в своем Facebook."С вполне вероятными последствиями с точки зрения переформулирования соответствующих российских концепций. Ведь и наше терпение в конце концов небеспредельно", - отметил Косачев.Сенатор предложил представить, что российская концепция отношений с Евросоюзом была бы сформулирована так: "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать". А также российская концепция обеспечения своей национальной безопасности была бы сформулирована так: "территориальная оборона России начинается за пределами российских границ"."Но именно так, дословно, сформулированы соответствующие концепции Евросоюза и НАТО в отношении России. И ничего, они полагают, что все в порядке и идет должным путем", - подчеркнул законодатель.По его мнению, "в порядке далеко не все или почти ничего". "И не будет в порядке, если НАТО и ЕС продолжат идти путем, перекрывающим кислород и все остальные дороги всем остальным участникам международных отношений. С позиции силы и принуждения к&nbsp; отношениям неравенства и подчиненности", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20210616/pompeo-1737171485.html
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россия, нато, евросоюз, константин косачев, москва, сша, в мире
Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
10:11 16.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Вице-спикер Совфеда Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Саммит глав РФ и США в Женеве может оказать влияние на подходы Москвы к международным вопросам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сегодняшний саммит в Женеве призван внести ясность в вопрос, есть ли у человечества право выбора или пресловутый "порядок, основанный на правилах", так и будет навязываться ему коллективным Западом". С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким "руководством" Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет", - написал сенатор в своем Facebook.
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"С вполне вероятными последствиями с точки зрения переформулирования соответствующих российских концепций. Ведь и наше терпение в конце концов небеспредельно", - отметил Косачев.
Сенатор предложил представить, что российская концепция отношений с Евросоюзом была бы сформулирована так: "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать". А также российская концепция обеспечения своей национальной безопасности была бы сформулирована так: "территориальная оборона России начинается за пределами российских границ".
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"Но именно так, дословно, сформулированы соответствующие концепции Евросоюза и НАТО в отношении России. И ничего, они полагают, что все в порядке и идет должным путем", - подчеркнул законодатель.
По его мнению, "в порядке далеко не все или почти ничего". "И не будет в порядке, если НАТО и ЕС продолжат идти путем, перекрывающим кислород и все остальные дороги всем остальным участникам международных отношений. С позиции силы и принуждения к  отношениям неравенства и подчиненности", - заключил Косачев.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияНАТОЕвросоюзКонстантин КосачевМоскваСШАВ мире
 
 
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