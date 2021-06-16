Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Вице-спикер Совфеда Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Саммит глав РФ и США в Женеве может оказать влияние на подходы Москвы к международным вопросам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сегодняшний саммит в Женеве призван внести ясность в вопрос, есть ли у человечества право выбора или пресловутый "порядок, основанный на правилах", так и будет навязываться ему коллективным Западом". С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким "руководством" Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет", - написал сенатор в своем Facebook.
"С вполне вероятными последствиями с точки зрения переформулирования соответствующих российских концепций. Ведь и наше терпение в конце концов небеспредельно", - отметил Косачев.
Сенатор предложил представить, что российская концепция отношений с Евросоюзом была бы сформулирована так: "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать". А также российская концепция обеспечения своей национальной безопасности была бы сформулирована так: "территориальная оборона России начинается за пределами российских границ".
"Но именно так, дословно, сформулированы соответствующие концепции Евросоюза и НАТО в отношении России. И ничего, они полагают, что все в порядке и идет должным путем", - подчеркнул законодатель.
По его мнению, "в порядке далеко не все или почти ничего". "И не будет в порядке, если НАТО и ЕС продолжат идти путем, перекрывающим кислород и все остальные дороги всем остальным участникам международных отношений. С позиции силы и принуждения к отношениям неравенства и подчиненности", - заключил Косачев.